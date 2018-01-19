Закон о реинтеграции Донбасса застрял в Раде

Депутаты Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» предложили отменить результаты голосования по закону о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на постановление.

Таким образом, спикер Рады Андрей Парубий не сможет подписать закон до того, как депутаты рассмотрят постановление депутатов «Оппозиционного блока».

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При этом 19 января украинские парламентарии отправились на каникулы. В связи с этим, пишет издание, закон о реинтеграции Донбасса «завис» в Раде еще на две недели.

Закон о реинтеграции Донбасса был принят в ходе голосования депутатов Рады накануне.

Впоследствии его принятие прокомментировали в Кремле.