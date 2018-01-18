В МИД России назвали закон о реинтеграции Донбасса «подготовкой к новой войне»

Законом о реинтеграции Донбасса Украина «хоронит минские соглашения», говорится в сообщении МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «этот документ, хотя и подвергся определенным коррективам, но сохранил главную нацеленность — законодательно подтвердить линию Киева на решение «проблемы Донбасса» силовым путем».

Реклама

«По сути, П.А.Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — отметили в МИД.

В российском ведомстве также отметили, что документ полностью противоречит минским соглашениям.

«Ни о какой «реинтеграции» речь не идет. Напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан. Киев хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и «нормандский формат»», — сообщили в МИДе.

Ранее Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса. В документе Россия называется «государством-агрессором».