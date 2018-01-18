В законе о реинтеграции Донбасса нашли противоречия конституции

Положения закона о реинтеграции Донбасса, принятого Верховной радой Украины, частично противоречат конституции страны. Об этом написал украинский нардеп Мустафа Найем на своей странице в фейсбуке.

«Границы и перечень временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ. Эта норма частично противоречит положениям конституции, в которой не предусмотрены такие полномочия президента», — написал Найем.

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Еще один момент, по его словам, касается тех положений, которые определяют, кто будет командовать военными формированиями Киева в Донецкой и Луганской областях.

«[Командование] всеми силами и средствами всех военных формирований, в том числе, ВСУ, МВД, Нацполиции и т.д. против агрессии Российской Федерации непосредственно в Донецкой и Луганской областях будет осуществлять Командующий объединенных сил через Объединенный оперативный штаб ВСУ. Командующий объединенных сил и его полномочия будут определяться президентом Украины», — написал Найем.

При этом, отметил он, это «чисто теоретически» противоречит ст. 106 украинской конституции, согласно которой полномочия президента Украины могут определяться только конституцией Украины.

Ранее украинский президент Петр Порошенко отреагировал на принятие закона о реинтеграции Донбасса.