Глава ДНР прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что принятый украинской Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«[Президент Украины Петр] Порошенко заявил, что он (закон. — «Газета.Ru») позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу», — отметил Захарченко.

Ранее сообщалось, что в принятой Радой законе Россия признается «страной-агрессором».