Роухани назвал ядерную сделку победой вопреки усилиям Трампа

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США не удалось сорвать ядерную сделку между Тегераном и ведущими державами, сообщает Reuters со ссылкой на государственный телеканал.

Американский президент Дональд Трамп потребовал у европейских стран, подписавших соглашение с Ираном, устранить недостатки сделки, заявив, что в противном случае США в ней больше участвовать не будут.

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«Несмотря на неоднократные попытки, Трампу не удалось сорвать соглашение… Эта сделка является для Ирана долгосрочной победой», — сказал Роухани.

Ранее словам Трампа дали оценку в российском МИДе.