Госдеп объяснил попадание России в список опасных для туристов стран

Американцы сами вольны выбирать, посещать им Россию или не посещать. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин на брифинге, трансляция которого опубликована в фейсбуке Госдепа.

«Если вы зайдете на сайт [Госдепартамента], то увидите, что единственной целью системы рейтингов является обеспечение безопасности при посещении стран. Если люди хотят поехать в Россию, то это их решение», — сказал Голдстин.

Реклама

По его словам, именно заявления о том, что Госдепартамент якобы хочет отговорить американцев посещать Россию, отбивают у них желание побывать там.

Ранее Госдеп опубликовал предупреждение для американских путешественников, в котором говорится, что в России небезопасно.