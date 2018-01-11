Глава МИД Германии предложил поэтапную отмену санкций против России

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением о поэтапной отмене санкции против России при длительном перемирии в Донбассе, сообщает Deutsche Welle.

Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только в случае стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал «оторванной от реальности».

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Габриэль пояснил, что отменять санкции поэтапно целесообразно, потому что они вводились также поэтапно.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не нашел достаточных оснований для отмены санкций против России.