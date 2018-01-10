Лавров рассказал о подготовке заседания российско-иранской межправкомиссии

Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал очередное заседание российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает «Интерфакс».

«Готовится очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы предложили его провести где-то в самом начале этого года», — сказал Лавров на встрече с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

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Зариф отметил, что сотрудничество с Россией сыграло важную роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом в регионе. Он также подчеркнул приверженность своей страны реализации «Совместного всеобъемлющего плана действий» (СВПД) по урегулирования ядерной программы Ирана.

«Но, к сожалению, другой член СВПД не только до сих пор не выполнял полностью своих обязательств по СВПД, но и проводит деструктивную политику», — заметил глава МИД Ирана.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил американскую сторону в том, что она продолжает попытки срыва ядерной сделки с Ираном.