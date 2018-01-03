Трамп пообещал «огромную поддержку» протестующим в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон окажет поддержку протестующим в Иране «в надлежащее время». Об этом он написал в твиттере.
Американский президент отметил, что выражает уважение протестующим против правительства иранцам.
«Вы увидите огромную поддержку от Соединенных Штатов в надлежащее время!» — написал Трамп.
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В ответах к сообщению Трампа пользователи твиттера предложили ему сначала проявить уважение к американцам.
Ранее Трамп заявил, что для Ирана пришло «время изменений».