В посольстве России в Иране сообщили об усилении мер безопасности из-за протестов

В посольстве России в Тегеране сообщили, что правоохранители усилили меры безопасности вокруг дипучреждения несколько дней назад, передает РИА «Новости».

Как отметили в дипмиссии, ситуация вокруг российских дипломатических представительств в Иране остается спокойной.

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«Начиная с 31 числа иранские правоохранительные органы усилили несколько меры по охране нашего диппредставительства: помимо сотрудников дипломатической полиции, также вокруг посольства размещены дополнительные силы полиции. Кроме того, у нас в самом посольстве по распоряжению руководства введены дополнительные меры безопасности. Это выражается в том, что несколько ограничен выезд из посольства, то есть либо по служебной необходимости, либо на небольшие расстояния», — заявили в посольстве.

Та отметили, что информации о пострадавших или задержанных среди россиян «не поступало ни от российских граждан, ни от иранских коллег». При этом в дипмиссии напомнили о рекомендациях россиянам, находящимся или прибывающим в Иран, остаются прежними.

«Избегать массовых скоплений, не участвовать ни в коем случае в демонстрациях, держаться от них подальше и не снимать их на электронные гаджеты», — перечислил собеседник агентства.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Ранее сообщалось, что жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.