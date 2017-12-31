Меркель: вопрос о сохранении единства в ЕС будет решающим в ближайшие годы

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос о сохранении единства Евросоюза будет решающим в ближайшие годы. Об этом говорится в ее новогоднем обращении, заранее распространенным пресс-службой правительства.

«Речь будет идти о том, чтобы мы, европейцы, представляли наши ценности солидарно и уверенно в глобальном и цифровом мире как внутри ЕС, так и за его пределами, чтобы мы также работали ради экономически успешной и справедливой Европы и последовательно выступали за защиту наших внешних границ и безопасность граждан», – говорится в обращении.

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Меркель подчеркнула, что Германии и Франции отводится особая роль в том, чтобы подготовить Европу к будущим вызовам.

Ранее Меркель спросила президента России Владимира Путина о причинах вывода офицеров-наблюдателей из Донбасса.