Володин рассказал о реконструкции Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что осенью следующего года в здании нижней палаты парламента будет проходить реконструкция. Об этом пишет «Российская газета».

В связи с ремонтными работами пленарные заседания Госдумы будут проходить либо в Колонном зале Дома Союзов, либо в доме-«книжке» на Новом Арбате.

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Реконструкция начнется в августе следующего года и продлится три-четыре месяца, пишет газета.

В середине июля этого года у здания Госдумы протекла крыша, из-за чего парламентарии были вынуждены прервать пленарное заседание.