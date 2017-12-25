Володин рассказал о реконструкции Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что осенью следующего года в здании нижней палаты парламента будет проходить реконструкция. Об этом пишет «Российская газета».
В связи с ремонтными работами пленарные заседания Госдумы будут проходить либо в Колонном зале Дома Союзов, либо в доме-«книжке» на Новом Арбате.
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Реконструкция начнется в августе следующего года и продлится три-четыре месяца, пишет газета.
В середине июля этого года у здания Госдумы протекла крыша, из-за чего парламентарии были вынуждены прервать пленарное заседание.