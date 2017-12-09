СМИ: Трамп одобрил новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за якобы нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает издание Politico.

Сообщается, что министерство торговли США примет меры в отношении российских компаний, которые снабжали технологиями разработчиков запрещенного оружия.

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В ведомстве назвали данные меры намерением «изменить экономические планы» российского правительства.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хотел бы снять санкции с России, однако для этого необходимо разобраться с украинским вопросом.