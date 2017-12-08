Президент Польши назначил нового премьера

Президент Польши Анджей Дуда назначил новым премьер-министром страны Матеуша Моравецкого. Об этом сообщается в твиттере офиса президента страны.

«Назначаю вас своим премьер-министром. Я буду не только держать за вас кулаки, но и в любой момент я открыт для сотрудничества», — приводятся слова Дуды новому премьеру.

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Как отмечает Polskie Radio, во вторник, 12 декабря, парламент должен одобрить кандидатуру Моравецкого.

Ранее после отставки польского премьера Беаты Шидло в отставку ушло правительство Польши.