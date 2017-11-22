СМИ сообщили подробности допроса Керимова во Франции

Сенатор Сулейман Керимов, который был задержан в Ницце по подозрению в неуплате налогов, в ходе допроса в прокуратуре не признал свою вину, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Россию 24».

«Сулейман Керимов поговорил с представителями прокуратуры. Он не признал никаких обвинений», — рассказал корреспондент телеканала.

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По его словам, об этом сообщил источник, знакомый с информацией.

Ранее источник сообщил, что у Керимова не было дипломатического паспорта в Ницце.