Источник: Минюст уведомил «Радио Свобода» в Крыму о возможном статусе иноагента

Минюст России направил крымскому проекту «Радио Свобода» «Крым.Реалии» уведомление о том, что он может попасть под действие нового законопроекта об иностранных агентах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Так как в деятельности данного СМИ имеются признаки выполнения функций иностранного агента, то на него могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минюст разослал аналогичные уведомления пяти СМИ, включая радиостанцию «Голос Америки» и телеканал «Настоящее Время».