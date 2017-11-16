Трамп о своем азиатском турне: мир увидел сильную и уверенную Америку

Президент США Дональд Трамп подвел итоги своей поездки по пяти странам Азии, передает РИА «Новости».

«Нашу делегацию, включая меня, принимали с огромной теплотой, гостеприимством и, что более важно, — с уважением», — заявил Трамп.

По его словам, азиатское турне прошло с «огромным успехом».

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«Во время поездки мир и увидел сильную, гордую и уверенную Америку», — подчеркнул глава Белого дома.

Турне Трампа по Азии длилось 12 дней. За это время он посетил Южную Корею, Китай, Японию, Вьетнам и Филиппины, где встретился с лидерами разных стран, в частности, с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее газета The Washington Post рассказала об основных темах турне Дональда Трампа по странам Азии.