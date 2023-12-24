Военная операция на Украине, день 669-й

9:30

Сводка из Белгородской области от главы региона Вячеслава Гладкова: Дрон-камикадзе атаковал мост, который ремонтировали между поселками Совхозный и Горьковский (Грайворонский городской округ). Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило пятерых рабочих. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Обстреляны больше десяти населенных пунктов (поселки). Пострадавших нет.

Также нанесены удары по пограничному переходу «Шебекино», никто не пострадал.