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Политика

Военная операция на Украине, день 669-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 669-й день

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Военнослужащие во время подготовки экипажей танков Т-90 «Прорыв», Т-72 и БМП-1АМ «Басурманин» в зоне СВО

Военнослужащие во время подготовки экипажей танков Т-90 «Прорыв», Т-72 и БМП-1АМ «Басурманин» в зоне СВО

Александр Река/ТАСС
Вооруженные силы России нанесли удары по противнику на Купянском направлении. Премьер Великобритании пообещал, что королевство продолжит помогать Украине в следующем году. Тем временем в Киеве рассказали, что шесть европейских стран все еще отказываются присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:30

Сводка из Белгородской области от главы региона Вячеслава Гладкова: Дрон-камикадзе атаковал мост, который ремонтировали между поселками Совхозный и Горьковский (Грайворонский городской округ). Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило пятерых рабочих. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Обстреляны больше десяти населенных пунктов (поселки). Пострадавших нет.

Также нанесены удары по пограничному переходу «Шебекино», никто не пострадал.

9:20

На передовой вручили награды членам танкового батальона Западной группировки российских войск. Они отличились на купянском направлении.

9:17

СК завел уголовное дело о фейках против российских ВС на мэра украинского города Черновцы Романа Кличука. Тот публиковал в соцсетях «заведомо ложную информацию о действиях российской армии в Буче и других городах Киевской области».

9:16

В ЕГЭ появится больше заданий по теме СВО, пообещал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Но не в ближайшем, вопросы для ЕГЭ 2024 года уже утверждены.

Задания про военную операцию входят в экзамен по истории. Например, сейчас выпускник должен «расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России».

9:10

На Украине 10 волонтеров выехали за гуманитарной помощью за границу и сбежали, заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Правоохранители Украины проверят факт незаконного пересечения границы.

Накануне стало известно о другом «невозвращенце» — украинский телеведущий Алексей Печий получил разрешение выехать на европейский саммит и после него не вернулся на родину.

9:00

Сводка от Минобороны РФ о южном направлении СВО: За прошлые сутки на донецком направлении сбиты 10 беспилотников ВСУ в районах Горловки, Марьинки и Победы. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

Кроме того, по его словам, российская группировка отразила 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР.

8:45

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что пора искать политическое решение для разрешения военного конфликта на Украине. «Наряду и параллельно с военным вмешательством и поддержкой Украины важно идти по пути, который приведет к политическому решению. <...> То, чего нельзя добиться военным путем <...>, можно достичь, открыв дипломатический и политический фронт, чтобы попытаться добиться того же результата посредством мирных переговоров», — сказал Крозетто во время визита в Польшу.

8:35

Шесть стран Евросоюза отказались давать гарантии безопасности Украине, рассказал замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. Это Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.

«Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации [о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины]», — подчеркнул Сибига. Декларация предусматривает получение Киевом значительного военного потенциала.

8:32

Российская армия ударила по скоплениям солдат и техники ВСУ на купянском направлении, доложил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Противник атакован в районах Синьковка, Петропавловка, Купянск, Терное. Использована авиация и артиллерия, общие потери противника — до 15 военных, два автомобиля и гаубица, также уничтожены три БПЛА.

8:31

Великобритания продолжит помогать Украине в 2024 году, пообещал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. «Мы рассматриваем вопрос о том, какие статьи наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу [помощи Украине]», – сказал он.

8:30

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 668-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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