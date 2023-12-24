Военная операция на Украине, день 669-й

Сводка из Белгородской области от главы региона Вячеслава Гладкова: Дрон-камикадзе атаковал мост, который ремонтировали между поселками Совхозный и Горьковский (Грайворонский городской округ). Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило пятерых рабочих. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Обстреляны больше десяти населенных пунктов (поселки). Пострадавших нет.
Также нанесены удары по пограничному переходу «Шебекино», никто не пострадал.
На передовой вручили награды членам танкового батальона Западной группировки российских войск. Они отличились на купянском направлении.
СК завел уголовное дело о фейках против российских ВС на мэра украинского города Черновцы Романа Кличука. Тот публиковал в соцсетях «заведомо ложную информацию о действиях российской армии в Буче и других городах Киевской области».
В ЕГЭ появится больше заданий по теме СВО, пообещал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Но не в ближайшем, вопросы для ЕГЭ 2024 года уже утверждены.
Задания про военную операцию входят в экзамен по истории. Например, сейчас выпускник должен «расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России».
На Украине 10 волонтеров выехали за гуманитарной помощью за границу и сбежали, заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Правоохранители Украины проверят факт незаконного пересечения границы.
Накануне стало известно о другом «невозвращенце» — украинский телеведущий Алексей Печий получил разрешение выехать на европейский саммит и после него не вернулся на родину.
Сводка от Минобороны РФ о южном направлении СВО: За прошлые сутки на донецком направлении сбиты 10 беспилотников ВСУ в районах Горловки, Марьинки и Победы. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
Кроме того, по его словам, российская группировка отразила 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что пора искать политическое решение для разрешения военного конфликта на Украине. «Наряду и параллельно с военным вмешательством и поддержкой Украины важно идти по пути, который приведет к политическому решению. <...> То, чего нельзя добиться военным путем <...>, можно достичь, открыв дипломатический и политический фронт, чтобы попытаться добиться того же результата посредством мирных переговоров», — сказал Крозетто во время визита в Польшу.
Шесть стран Евросоюза отказались давать гарантии безопасности Украине, рассказал замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. Это Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.
«Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации [о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины]», — подчеркнул Сибига. Декларация предусматривает получение Киевом значительного военного потенциала.
Российская армия ударила по скоплениям солдат и техники ВСУ на купянском направлении, доложил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Противник атакован в районах Синьковка, Петропавловка, Купянск, Терное. Использована авиация и артиллерия, общие потери противника — до 15 военных, два автомобиля и гаубица, также уничтожены три БПЛА.
Великобритания продолжит помогать Украине в 2024 году, пообещал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. «Мы рассматриваем вопрос о том, какие статьи наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу [помощи Украине]», – сказал он.