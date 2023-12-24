«Надо было раньше». Набиуллина сожалеет, что ЦБ поздно поднял ключевую ставку Набиуллина признала, что ЦБ следовало повысить ключевую ставку еще весной

Председатель Банка России Набиуллина заявила, что регулятору стоило начать повышение ключевой ставки еще весной нынешнего года. По ее словам, денежно-кредитная политика в тот период была более мягкой, а затем инфляционное давление начало расти. Центробанк повысил ключевую ставку с 7,5 до 16% в пять этапов, начав в июле. Ранее президент Путин назвал правильным решение о значительном повышении ставки ЦБ, а депутат Аксаков считает текущее значение этого показателя «предельным». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Просчет Банка России

Банку России стоило начать повышать ключевую ставку раньше, заявила в интервью изданию РБК глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», — указала глава Центробанка.

Как подчеркнула председатель Банка России, теперь, чтобы смягчить политику, сначала придется убедиться, что инфляция снижается устойчиво. Потребуется анализ широкого круга показателей в течение не менее 2-3 месяцев. По ее словам, сейчас рост цен значительно превышает целевой уровень регулятора в 4%, заложенный в бюджет. 22 ноября первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган сообщил, что регулятор пока сохраняет прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 7-7,5%.

Повышение до 16%

Центробанк в 2023 году повысил ключевую ставку с 7,5% до 16% в пять этапов. Первое решение об ужесточении приняли в июле.

До 16% годовых Банк России повысил показатель процента кредитования 15 декабря. Тогда в регуляторе объяснили принятое решение перегревом национальной экономики и продолжением роста инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий.

В Центробанке назвали инфляционное давление высоким. По итогам нынешнего года регулятор ожидает значение уровня инфляции вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%. В то же время рост ВВП в 2023 году превысил прогноз и пока составил 3%.

«Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре», — сказали тогда в ЦБ.

Набиуллина в тот день сравнила экономику с автомобилем. «Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но не долго».

Мнения о ставке

7 декабря президент России Владимир Путин назвал правильным решение Банка России о значительном повышении ключевой ставки.

«Идут споры по ключевой ставке. <…> Цифры свидетельствуют, что в целом выбрано нужное направление развития в принятии решений»,

— высказался Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Действия регулятора 15 августа комментировал руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group, миллиардер (его состояние $2,5 млрд, по версии Forbes) Олег Дерипаска. Тогда ставку повысили до 12%. Дерипаска назвал сложившейся традицией повышение показателя «на фоне общего безумия и бессмысленных заклинаний о том, что все будет неплохо и даже, наверно, лучше».

«Может, и не такой праздничной [традицией], как Новый год, но все равно такой миленькой, особенно для немногих государственных банков», — сказал он.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что Центробанк, вероятно, приступит к снижению ключевой ставки во втором квартале 2024 года. Он назвал повышение показателя до 16% правильным, поскольку в стране необходимо сбить рост инфляции. По его словам, ключевая ставка является главным инструментом в этом вопросе. Однако позиция в 16% является пределом, считает депутат.

«Давление на рынок уменьшится, и инфляция начнет сдуваться, а дальше ЦБ постепенно, я думаю, со второго квартала, начнет снижать ключевую ставку, а значит, кредиты станут дешевле», — заключил Аксаков.