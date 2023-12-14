«Итоги года с Владимиром Путиным». Президент отвечает на вопросы россиян

Отвечая на вопросы о льготах для военнослужащих, Путин заявил, что у всех будут одинаковые условия.
❗️Владимир Путин сказал, что сейчас 486 тысяч военнослужащих. По его словам, поток мужчин, которые готовы защищать интересы родины, не сокращается. По этой причине новая волна мобилизации не нужна.
«Все, что обещали западники, все Украина получила, даже больше. Мы уничтожили 747 танков, почти две тысячи бронемашин. Вот это и есть демилитаризация», — сказал Путин.
Путин сказал, что к концу года в России ожидается рост ВВП — 3,5%. Он заявил, что мы отыграли падение прошлого года и сделали серьезный шаг вперед. Путин отметил, что выросла и инфляция до 7,5%, а к концу года она может приблизиться к 8%. ЦБ принимает меры для регуляции ситуации. Кроме этого, растет промышленность, расширяется производство и появляются новые рабочие места. По словам Путина, российская банковская система устойчива. Зарплата россиян выросла на 8% в среднем. С 1 января МРОТ повысят на 18%. Путин отметил, что государственный внешний долг сократился до $32 млрд. Частный внешний долг тоже сократился — наши компании исправно возвращают деньги. Растет продолжительность жизни.
«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», — ответил Путин на вопрос о дате окончания СВО.
«Существование нашей страны без суверенитета невозможно. Главное — укрепление суверенитета. Укрепление обороноспособности, безопасности по внешнему контуру, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие политической системы, суверенитета в сфере экономики. Финансово-экономический, технологический суверенитет — это будущее каждой страны, включая Россию», — сказал Владимир Путин.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «Итоги года» начнутся через две минуты.
Корреспондент «Газеты.Ru» передает, что вопросы можно задавать на русском и английском языках. Ответы Владимира Путина будут переводить на английский.
Участников пресс-конференции попросили выключить телефоны. Мероприятие начнется через пять минут.
Журналисты хотят привлечь внимание Путина. Они надели яркие костюмы, выпускную мантию, взяли с собой плюшевые игрушки и яркие плакаты.
Корреспондент «Газеты.Ru» передает, что за стол садятся ведущие, на них крепят оборудование.
«Пресс-конференция президента России начнется через 15 минут, просьба ко всем участникам пройти в зал», — сделали объявление на двух языках.
На мероприятии много представителей иностранных СМИ, в том числе французских и китайских.
Для участников мероприятия подготовили чай, кофе, мини-бутерброды, выпечку и фрукты. По словам корреспондента «Газеты.Ru», ажиотажа не вызывает ничего, кроме горячих напитков, так как журналисты замерзли, стоя в очереди около часа.
Корреспондент «Газеты.Ru» сообщила, что журналистов попросили занять свои места через громкоговоритель.
Путину задали 2,3 млн вопросов:
— 1,4 млн по телефону;
— 605 тысяч по SMS;
— 154 тысяч через сайт;
— 106 тысяч через соцсети;
— 50 тысяч через приложение.
Корреспондент «Газеты.Ru» сообщила, что всех журналистов уже пригласили в зал, они занимают свои места.
Все присутствующие на мероприятии проходят дезинфекцию. На входе в Гостиный Двор, где выступает Путин, установлена специальная рамка, которая предупреждает распространение вирусных инфекций. Также у гостей измеряют температуру тела. Кроме этого, они должны обработать руки санитайзером — РИА Новости.
Telegram-канал Baza пишет, что сайт президента kremlin.ru работает с перебоями. По данным Baza, он подвергся атаке.
Некоторые журналисты региональных СМИ пришли на пресс-конференцию в национальных костюмах, сообщает Telegram-канал Shot. Корреспондент «Газеты.Ru» это подтверждает.
«По сути, каждый, кто поставил какой-то предметный вопрос, получит на него ответ или в виде информации, которую он запрашивал, или в виде необходимых действий для решения его проблемы», — Дмитрий Песков.
По словам Пескова, прямых включений из зоны проведения СВО и новых регионов не будет, чтобы не подвергать граждан опасность. Однако их вопросы заранее записали.
В этом году прямую линию объединили с пресс-конференцией. На мероприятии присутствуют представители российской и иностранной прессы, причем и из дружественных, и из недружественных стран. Официальный представитель Кремля модерирует пресс-конференцию, а ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин — прямую линию.