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Политика

«Итоги года с Владимиром Путиным». Президент отвечает на вопросы россиян

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

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Станислав Красильников/РИА Новости
Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию, на которой подводит итоги 2023 года. Президент отвечает на вопросы граждан РФ, а также российских и иностранных журналистов. Прямых включений из новых регионов России не будет, чтобы не подвергать жителей опасности: видеовопросы оттуда записаны заранее. Всего от граждан России поступило более 2 млн вопросов, сотрудники ОНФ обещают рассмотреть их все. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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12:28

«Халява для Украины закончится», — сказал Путин.

12:27

Отвечая на вопросы о льготах для военнослужащих, Путин заявил, что у всех будут одинаковые условия.

12:26

Путин сказал, что он лично просматривал вопросы несколько дней назад.

12:25

12:24

❗️Владимир Путин сказал, что сейчас 486 тысяч военнослужащих. По его словам, поток мужчин, которые готовы защищать интересы родины, не сокращается. По этой причине новая волна мобилизации не нужна.

12:23

Корреспондент «Газеты.Ru» передает, что вопросы граждан транслируются на экранах в зале.

12:21

«Все, что обещали западники, все Украина получила, даже больше. Мы уничтожили 747 танков, почти две тысячи бронемашин. Вот это и есть демилитаризация», — сказал Путин.

12:13

Путин сказал, что к концу года в России ожидается рост ВВП — 3,5%. Он заявил, что мы отыграли падение прошлого года и сделали серьезный шаг вперед. Путин отметил, что выросла и инфляция до 7,5%, а к концу года она может приблизиться к 8%. ЦБ принимает меры для регуляции ситуации. Кроме этого, растет промышленность, расширяется производство и появляются новые рабочие места. По словам Путина, российская банковская система устойчива. Зарплата россиян выросла на 8% в среднем. С 1 января МРОТ повысят на 18%. Путин отметил, что государственный внешний долг сократился до $32 млрд. Частный внешний долг тоже сократился — наши компании исправно возвращают деньги. Растет продолжительность жизни.

12:19

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», — ответил Путин на вопрос о дате окончания СВО.

12:10

«Существование нашей страны без суверенитета невозможно. Главное — укрепление суверенитета. Укрепление обороноспособности, безопасности по внешнему контуру, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие политической системы, суверенитета в сфере экономики. Финансово-экономический, технологический суверенитет — это будущее каждой страны, включая Россию», — сказал Владимир Путин.

12:09

Все обращения обработают, они не останутся без ответа.

12:08

⚡️Пресс-конференция началась.

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«Газета.Ru»
12:05

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «Итоги года» начнутся через две минуты.

12:04

По словам корреспондента «Газеты.Ru», для Владимира Путина поставили воду.

12:03

Корреспондент «Газеты.Ru» сообщила, что ведущие заняли свои места.

11:59

11:56

Корреспондент «Газеты.Ru» передает, что вопросы можно задавать на русском и английском языках. Ответы Владимира Путина будут переводить на английский.

11:55

Участников пресс-конференции попросили выключить телефоны. Мероприятие начнется через пять минут.

11:52

Журналисты хотят привлечь внимание Путина. Они надели яркие костюмы, выпускную мантию, взяли с собой плюшевые игрушки и яркие плакаты.

11:51

Корреспондент «Газеты.Ru» заняла место и готова задать вопрос.

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«Газета.Ru»
11:47

Корреспондент «Газеты.Ru» передает, что за стол садятся ведущие, на них крепят оборудование.

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«Газета.Ru»
11:46

«Пресс-конференция президента России начнется через 15 минут, просьба ко всем участникам пройти в зал», — сделали объявление на двух языках.

11:42

На мероприятии много представителей иностранных СМИ, в том числе французских и китайских.

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«Газета.Ru»
11:41

Для участников мероприятия подготовили чай, кофе, мини-бутерброды, выпечку и фрукты. По словам корреспондента «Газеты.Ru», ажиотажа не вызывает ничего, кроме горячих напитков, так как журналисты замерзли, стоя в очереди около часа.

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«Газета.Ru»
11:40

Корреспондент «Газеты.Ru» сообщила, что журналистов попросили занять свои места через громкоговоритель.

11:37

Путину задали 2,3 млн вопросов:

— 1,4 млн по телефону;

— 605 тысяч по SMS;

— 154 тысяч через сайт;

— 106 тысяч через соцсети;

— 50 тысяч через приложение.

11:32

Корреспондент «Газеты.Ru» сообщила, что всех журналистов уже пригласили в зал, они занимают свои места.

11:31

Все присутствующие на мероприятии проходят дезинфекцию. На входе в Гостиный Двор, где выступает Путин, установлена специальная рамка, которая предупреждает распространение вирусных инфекций. Также у гостей измеряют температуру тела. Кроме этого, они должны обработать руки санитайзером — РИА Новости.

11:30

Telegram-канал Baza пишет, что сайт президента kremlin.ru работает с перебоями. По данным Baza, он подвергся атаке.

11:29

Некоторые журналисты региональных СМИ пришли на пресс-конференцию в национальных костюмах, сообщает Telegram-канал Shot. Корреспондент «Газеты.Ru» это подтверждает.

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«Газета.Ru»
11:28

«По сути, каждый, кто поставил какой-то предметный вопрос, получит на него ответ или в виде информации, которую он запрашивал, или в виде необходимых действий для решения его проблемы», — Дмитрий Песков.

11:27

По словам Пескова, прямых включений из зоны проведения СВО и новых регионов не будет, чтобы не подвергать граждан опасность. Однако их вопросы заранее записали.

11:26

В этом году прямую линию объединили с пресс-конференцией. На мероприятии присутствуют представители российской и иностранной прессы, причем и из дружественных, и из недружественных стран. Официальный представитель Кремля модерирует пресс-конференцию, а ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин — прямую линию.

11:25

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции и прямой линии российского президента «Итоги года с Владимиром Путиным».

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