«Итоги года с Владимиром Путиным». Президент отвечает на вопросы россиян

12:13

Путин сказал, что к концу года в России ожидается рост ВВП — 3,5%. Он заявил, что мы отыграли падение прошлого года и сделали серьезный шаг вперед. Путин отметил, что выросла и инфляция до 7,5%, а к концу года она может приблизиться к 8%. ЦБ принимает меры для регуляции ситуации. Кроме этого, растет промышленность, расширяется производство и появляются новые рабочие места. По словам Путина, российская банковская система устойчива. Зарплата россиян выросла на 8% в среднем. С 1 января МРОТ повысят на 18%. Путин отметил, что государственный внешний долг сократился до $32 млрд. Частный внешний долг тоже сократился — наши компании исправно возвращают деньги. Растет продолжительность жизни.