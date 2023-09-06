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Политика

Военная операция на Украине. День 560-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 560-й день

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Александр Река/ТАСС
ПВО сбила украинский беспилотник над Навлинским районом Брянской области. В ходе атаки ВС РФ в Серебрянском лесничестве ВСУ потеряли до 30 человек убитыми, сообщили в группировке «Центр». Взрывы произошли в городах Рени и Килия в Измаильском районе, передают украинские СМИ. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:19

«Ъ»: Военные следственные органы СК РФ установили личность организатора атаки беспилотников на военные аэродромы РФ.

По информации газеты, следственные органы СК РФ заочно обвинили командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка в совершении тяжких преступлений. Он также был объявлен в международный розыск.

8:10

❗️Авиация и артиллерия группировки войск РФ «Центр» атаковали украинские позиции в районе Серебрянского лесничества в Донбассе, потери противника составили до 30 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

8:05

Губернатор Брянской области Александр Богомаз:

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

8:01

Украинские издания сообщают о взрывах в городах Рени и Килия в Измаильском районе Одесской области.

Города расположены на Дунае, в первом находится морской порт, во втором – речной порт и крупная судоверфь.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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