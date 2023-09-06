Военная операция на Украине. День 560-й

«Ъ»: Военные следственные органы СК РФ установили личность организатора атаки беспилотников на военные аэродромы РФ.
По информации газеты, следственные органы СК РФ заочно обвинили командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка в совершении тяжких преступлений. Он также был объявлен в международный розыск.
❗️Авиация и артиллерия группировки войск РФ «Центр» атаковали украинские позиции в районе Серебрянского лесничества в Донбассе, потери противника составили до 30 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз:
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа».
Украинские издания сообщают о взрывах в городах Рени и Килия в Измаильском районе Одесской области.
Города расположены на Дунае, в первом находится морской порт, во втором – речной порт и крупная судоверфь.