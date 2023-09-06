«Неплохая должность по СНГ»: куда пропал Суровикин с сайта Минобороны России

С сайта Минобороны России пропала информация о бывшем главкоме ВКС генерале армии Сергее Суровикине. После этого депутат Госдумы Заварзин сообщил о его новой «неплохой» должности «по СНГ или как она там правильно называется» и заверил, что «ничего страшного не происходит». «Газета.Ru» обратилась за разъяснениями к главе комитета ГД по обороне Андрею Картаполову.

Новая «неплохая должность»

Генералу Сергею Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ» вместо должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщил изданию «Подъем» депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

Так он прокомментировал появившуюся утром информацию об исчезновении данных о Суровикине с сайта Министерства обороны. Раньше информацию о нем можно было увидеть в разделе «Главнокомандующие видами Вооруженных сил». Сейчас в этом списке остались только главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Николай Евменов и главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков.

«Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется», — сказал Заварзин.

По словам депутата, Суровикин отдыхает после выполнения обязанностей в ходе СВО и пробудет в отпуске еще какое-то время.

«Ничего страшного там не происходит», — подчеркнул чиновник.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что у него нет данных о новой должности бывшего главкома ВКС.

«А кто сказал об этом? Заварзин? Нет, мне не известно, я ничего не могу сказать вам по этому поводу», — сообщил Картаполов.

Исчезновение после мятежа Пригожина

Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, после публикации его видеообращения к поднявшим мятеж бойцам ЧВК «Вагнер». В этом ролике он призвал вагнеровцев остановиться и подчиниться руководству страны.

В сети распространились слухи о том, что Суровикина отправили в СИЗО, поскольку он якобы знал о подготовке мятежа Евгения Пригожина.

Через несколько дней после 24 июня дочь генерала опровергла арест отца. Она заверила, что с генералом все в порядке и он находится на рабочем месте.

Нахождение Суровикина в СИЗО 13 июля опроверг и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Он проинформировал, что военачальника нет в «Лефортово» или других следственных изоляторах.

4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» фотографию Суровикина с супругой Анной.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее», — говорится в посте.

Больше не командующий СВО

Фотографию, опубликованную Собчак, проанализировал исследователь Centre of Information Resilience Майкл Шелдон. Он утверждает, что снимок сделан на парковке у ресторана «Подмосковные Veчера» в деревне Жуковка Московской области (элитный поселок на Рублевке с дорогими коттеджами и ресторанами). К такому выводу он пришел, сравнив фото Суровикина со снимками в Google Maps.

5 сентября журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, можно ли адресовать ему вопрос о Суровикине.

«Нет, нельзя», — заявил представитель Кремля.

Комментировать ситуацию с бывшим командующим в зоне СВО не стал и глава Минобороны России Сергей Шойгу.

23 августа агентство РИА Новости со ссылкой на источники сообщило о назначении генерала Виктора Афзалова на должность врио начальника генштаба ВКС России. Об увольнении Суровикина 22 августа написало РБК со ссылкой на источники.

Как Суровикин стал «генералом Армагеддон»

Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Получил военное образование: в 1987 году завершил обучение в Омском высшем общевойсковом командном училище, в 1995 году отучился на командном факультете Военной академии имени Фрунзе, затем в 2002 году выпустился из Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

В 1991 году стал и.о. командира батальона 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

В этой должности участвовал в путче 19-22 августа в Москве. Дивизия Суровикина в дни выступления ГКЧП поддерживала в столице режим ЧП.

В ночь на 21 августа батальон мотопехоты на БМП под командованием Суровикина попытался прорвать баррикады. После этого военачальник несколько месяцев провел в СИЗО «Матросская Тишина».

В 2017 году он командовал российской группировкой войск в Сирии. Там он получил прозвище «генерал Армагеддон», якобы за умение действовать жестко. ВКС России Суровикин возглавил в 2017 году. Во время спецоперации России на Украине — с 8 октября 2022 года по 11 января 2023 года — руководил Объединенной группировкой российских войск.