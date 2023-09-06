«Вызывает настороженность». Почему Армения проводит военные учения с США, но отказала в них ОДКБ

Кремль проанализирует планы Вашингтона и Еревана провести совместные военные учения на территории Армении и будет отслеживать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ереван дважды в этом году отказался от совместных с Россией учений ОДКБ. Ранее премьер Армении Никол Пашинян раскритиковал результаты российской миротворческой миссии в Карабахе.

Планы Армении и США провести совместные учения на Южном Кавказе беспокоят Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

«Безусловно это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию»,

— заявил Песков.

Учения Eagle Partner 2023 при участии армии США пройдут с 11 по 20 сентября. В ходе маневров планируется отработать «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач» и повысить боеготовность армянских сил к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Учения запланированы в Армении на 11-20 сентября на базе центра «Зар». В Минобороны Армении отметили, что учения также ставят своей задачей повысить готовность армянских подразделений к операциям «в рамках концепции оперативного потенциала НАТО».

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, совместные учения Армении и США не станут демонстрацией силы союза двух стран. Обо этом он сказал «Общественной службе новостей».

«Армения, как в общем-то любое независимое государство, вправе проводить учения с теми, с кем оно считает нужным. Скорее всего, эти учения были заранее спланированы, поэтому ни о какой демонстрации здесь речи не идет», — полагает он.

Картаполов призвал не делать поспешных выводов о характере предстоящих маневров, и, по его словам, стоит дождаться их начала.

Отказ Армении от учений ОДКБ

В январе Армения отказалась от учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023» с участием российской стороны, посчитав «нецелесообразным» их проведение «по крайней мере в этом году». В конце июля Ереван не стал участвовать в совместных учениях ОДКБ в Белоруссии по ликвидации аварии на ядерном объекте, сославшись на занятость силовиков.

Отношения Еревана и ОДКБ стали еще сложнее после обострения армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе. Ереван запрашивал помощь ОДКБ в соответствии с уставом, который предусматривает совместные действия в случае угрозы безопасности, в том числе коллективную оборону. Однако организация ответила, что выступает за несиловое решение проблемы. По итогам эскалации Ереван был вынужден согласиться на условия Азербайджана.

Впоследствии премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать декларацию по итогам встречи лидеров ОДКБ, в которой не осуждались действия Азербайджана. 4 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Москва отдаляется от Южного Кавказа, и назвал ошибкой решение положиться на Россию в обеспечении стратегической безопасности, поскольку теперь «при желании она не сможет обеспечить потребности Армении».

Пашинян добавил, что российские миротворцы, которые должны обеспечивать безопасность мирного населения, не выполняют свою миссию, закрепленную трехсторонним заявлением лидеров Армении, России и Азербайджана.

Армянский премьер сказал, что под контролем российских миротворцев должен быть Лачинский коридор, однако этого не происходит.

«Почему? Могут быть две причины: или Россия не может контролировать Лачинский коридор, или не хочет. Обе причины проблематичны», — подытожил Пашинян.

Он также допускал, что Армения может выйти из ОДКБ или приостановить свое участие в организации, передает 168.am.

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. <...> Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ», — заявил премьер.

Москва не согласна с позицией Пашиняна. Глава МИД России Сергей Лавров на заявление Пашиняна ответил: «Заявление руководителя Армении я оставляю целиком на его совести». В свою очередь Песков подчеркивал, что «Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может».

Песков также напомнил, что в России проживает больше армян, чем в самой Армении. По его словам, Россия прикладывает много усилий для стабилизации ситуации в регионе, в том числе в Нагорном Карабахе.

Римский статут и участие в саммите Зеленской

1 сентября правительство Армении направило Римский статут МУС в парламент для ратификации. Ереван подписал документ в 1999 году, но не придал ему юридической силы. Конституционный суд страны в 2004 году признал договор противоречащим основному закону. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Согласно документу, если Путин или Львова-Белова окажутся в странах, которые следуют Римскому статуту, они могут подвергнуться уголовному преследованию.

Москва запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС, сообщила 5 сентября представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, комментарии Еревана в адрес Москвы по ситуации в Карабахе «неприемлемы». По словам Захаровой, представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства» по ситуации с Лачинским коридором.

Кроме того, 6 сентября стало известно, что супруга Пашиняна Анна Акопян отправилась в Киев для участия в саммите, организованном женой президента Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Саммит с участием супругов лидеров разных стран проводится ежегодно, этот — третий по счету. Его темой стало «Ментальное здоровье: хрупкость и устойчивость будущего». Как сообщили СМИ, Акопян привезет с собой на Украину первую гуманитарную помощь от Армении.