Суд ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена. Отстоять свои права удалось экс-главе Ozon

Суд Евросоюза снял санкции с экс-главы Ozon Александра Шульгина. Решение вступит в силу через два месяца, в течение которых Совет ЕС может подать апелляцию. Это стало первым подобным прецедентом: в прошлом ограничения Евросоюза снимали только с родственников попавших под санкции бизнесменов. «Газета.Ru» рассказывает, как Шульгину удалось отстоять свои права.

Европейский суд общей юрисдикции аннулировал санкции ЕС против бывшего главы российского интернет-ритейлера Ozon Александра Шульгина. Об этом свидетельствует текст судебного решения от 6 сентября.

Суд частично удовлетворил иск предпринимателя, в котором тот оспаривал свое внесение в санкционный список. Попадание бизнесмена под ограничения сочли обоснованным, а его дальнейшее пребывание под ними — нет.

Санкции против Шульгина останутся в силе еще как минимум два месяца. В течение такого срока Совет ЕС может подать апелляцию.

Как Шульгин попал под санкции

Предприниматель попал под европейские санкции 8 апреля 2022 года. В Совете ЕС обосновали это тем, что Шульгин — «влиятельный бизнесмен» (leading businessperson) и генеральный директор ведущей в России платформы электронной коммерции Ozon. Кроме того, 24 февраля 2022 года он вместе с «другими олигархами» (участвовали около 40 бизнесменов) встречался с президентом Владимиром Путиным для обсуждения действий в связи с санкциями западных стран.

Через три дня после введения санкций ЕС — 11 апреля — предприниматель покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава совета директоров. После этого в Совете ЕС изменили формулировку обоснования санкций, назвав Шульгина бывшим главой Ozon, но пункт о «вовлечении в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник доходов» российского правительства, в документе остался.

Шульгин оспаривал оценку Совета ЕС, согласно которой его можно считать «влиятельным бизнесменом». Решение в пользу россиянина вынесли, поскольку ответчик не смог обосновать ее правомерность.

С кого снимали санкции раньше

Это первый прецедент снятия с бизнесмена санкций ЕС, введенных из-за спецоперации на Украине. Прежде суд отменял такие ограничения только в отношении родственников предпринимателей. Санкции сняли с матери Евгения Пригожина Виолетты и частично с сына бывшего главы «Уралхима» Дмитрия Мазепина — Никиты (ему разрешили общаться с участниками «Формулы-1» и получать доход от гонок).

В марте 2022 года Минфин США вывел из-под санкционных ограничений дочернюю компанию ритейлера Ozon — банк Ozon. Кредитную организацию внесли в санкционный список 24 февраля 2022 года из-за связи с «Совкомбанком». В компании заявили о намерении обратиться в американское ведомство с просьбой исключить банк Ozon из списка, потому что отношения с «Совкомбанком» были прекращены.

В июле Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова. В конце прошлого года он сообщил об отказе от гражданства РФ. США и ЕС санкции против Тинькова не вводили.

Кому не удалось оспорить санкции

6 сентября Европейский суд отклонил иски нескольких крупных российских предпринимателей, пытавшихся оспорить введенные в их отношении санкционные ограничения.

Отказ получили экс-владелец »Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский, владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и бывший управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян.

27 августа стало известно, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож обратился к властям Евросоюза с просьбой об исключении из санкционных списков. За несколько дней до этого Волож публично осудил военные действия на Украине.

Многие российские бизнесмены в настоящее время оспаривают введенные против них ограничения. В их числе миллиардеры Петр Авен, Михаил Фридман и Андрей Мельниченко