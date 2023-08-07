Военная операция на Украине. День 530-й

08:33

В Закарпатье ужгородский грекокатолический священник Роман Курах во время службы в кафедральном соборе попросил Бога, чтобы он примирил Украину и Россию.

«Чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь, на Земле, и когда-нибудь <...> обнялись и прославили Господа на целую вечность, на многие и благие лета», сказал Курах.