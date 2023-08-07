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Политика

Военная операция на Украине. День 530-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 530-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ
В Калужской области система ПВО ночью сбила БПЛА, разрушений нет, заявил губернатор Шапша. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан. Financial Times оценила как минимум в €100 млрд убытки крупнейших европейских компаний на рынке РФ после начала спецоперации. Участники переговоров по урегулированию на Украине в саудовской Джидде договорились продолжить консультации и обмен мнениями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:04

❗️В Херсонской области сообщили об уничтожении трех лодок ВСУ в островной зоне на Днепре — ТАСС.

08:45

SRF сообщил, что саммит по Украине в Джидде является успехом прежде всего для принимающей стороны, так как, по мнению швейцарских журналистов, Саудовская Аравия хочет показать себя дипломатически полезной.

08:33

В Закарпатье ужгородский грекокатолический священник Роман Курах во время службы в кафедральном соборе попросил Бога, чтобы он примирил Украину и Россию.

«Чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь, на Земле, и когда-нибудь <...> обнялись и прославили Господа на целую вечность, на многие и благие лета», сказал Курах.

08:29

В августе могут состояться очные переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Возобновление черноморской зерновой инициативы станет одной из основных тем встречи. В Анкаре рассчитывают договориться с Москвой, чтобы замедлить рост цен на зерновые в мире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местный дипломатический источник.

08:26

08:23

Подходы между странами Запада и Юга по Украине остаются разными, это еще раз показали прошедшие в Саудовской Аравии переговоры. Встреча предсказуемо закончилась без общего заявления, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

08:22

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву территориях ДНР объявили воздушную тревогу — ТАСС.

08:18

В саудовском городе Джидда продолжаются переговоры по урегулированию конфликта на Украине среди 30 стран. Участники договорились продолжить консультации и обмен мнениями. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

08:13

08:03

Крупнейшие европейские компании понесли на российском рынке убытки как минимум в € 100 млрд после начала спецоперации — Financial Times.

08:02

❗️Подразделения группировки «Запад» произвели захват семи опорных пунктов украинских войск в районе Ольшан и разгромили роту пехоты противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск полковник Сергей Зыбинский.

08:01

В Калужской области система ПВО ночью сбила беспилотник, разрушений нет — губернатор Шапша.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 530-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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