Военная операция на Украине. День 530-й

❗️В Херсонской области сообщили об уничтожении трех лодок ВСУ в островной зоне на Днепре — ТАСС.
SRF сообщил, что саммит по Украине в Джидде является успехом прежде всего для принимающей стороны, так как, по мнению швейцарских журналистов, Саудовская Аравия хочет показать себя дипломатически полезной.
В Закарпатье ужгородский грекокатолический священник Роман Курах во время службы в кафедральном соборе попросил Бога, чтобы он примирил Украину и Россию.
«Чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь, на Земле, и когда-нибудь <...> обнялись и прославили Господа на целую вечность, на многие и благие лета», сказал Курах.
В августе могут состояться очные переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Возобновление черноморской зерновой инициативы станет одной из основных тем встречи. В Анкаре рассчитывают договориться с Москвой, чтобы замедлить рост цен на зерновые в мире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местный дипломатический источник.
Подходы между странами Запада и Юга по Украине остаются разными, это еще раз показали прошедшие в Саудовской Аравии переговоры. Встреча предсказуемо закончилась без общего заявления, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
В Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву территориях ДНР объявили воздушную тревогу — ТАСС.
В саудовском городе Джидда продолжаются переговоры по урегулированию конфликта на Украине среди 30 стран. Участники договорились продолжить консультации и обмен мнениями. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.
Крупнейшие европейские компании понесли на российском рынке убытки как минимум в € 100 млрд после начала спецоперации — Financial Times.
❗️Подразделения группировки «Запад» произвели захват семи опорных пунктов украинских войск в районе Ольшан и разгромили роту пехоты противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск полковник Сергей Зыбинский.