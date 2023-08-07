Взрыв в порту и пожар на химзаводе. В Турции произошло сразу два ЧП в один день

Мощный взрыв прогремел в районе крупного турецкого порта Дериндже, пострадали, по разным данным, от десяти до 12 человек. Взрывная волна ощущалась в соседнем городе Гёльджук. В этот же день возгорание произошло на химическом заводе в городе Черкезкёй в провинции Текирдаг на северо-западе страны, пожарные пытаются локализовать площадь распространения огня. Подробнее о происшествиях — в материале «Газеты.Ru».

У крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море прогремел взрыв. Как пишет Hürriyet со ссылкой на губернатора Коджаэли Седдара Явуза, пострадали десять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. IHA заявляет о 12 пострадавших.

Взрыв был слышен на весь город, в небо тут же поднялся столб дыма, отмечают очевидцы.

«Взрыв произошел во время перепогрузки пшеницы с корабля в силос Турецкого зернового совета (ТМО). Под завалами никого нет», — сообщил Явуз.

На вопрос журналистов, существует ли риск нового взрыва в регионе, губернатор ответил: «Конечно, мы не можем предвидеть это в данный момент, но мы принимаем меры. У нас есть средства, чтобы мгновенно вмешаться».

Взрыв в порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов, передает CNN Turk со ссылкой на правительство провинции.

«Я находился в километре от порта, когда услышал взрыв, и сразу поехал на место. Взрыв произвел разрушения в радиусе 25 метров. Выбиты окна в портовых зданиях на одной линии со взрывом», — рассказал мэр Дериндже Зеки Айгюн.

Мэр Дериндже сообщил NTV, что причины взрыва еще предстоит установить. «Газ ли это, мы не знаем», — уточнил он, пояснив, что точные причины инцидента установят специалисты.

Причиной взрыва могла стать и халатность персонала, добавил Айгюн.

«Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности, это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы. Технические специалисты точно оценят ситуацию и выскажутся о причине взрыва», — заключил он.

Специалисты также высказывают предположение, что причиной взрыва могла стать скопившаяся на элеваторе зерновая пыль. При определенных условиях она становится взрывоопасной.

Береговая охрана Турции подчеркивает, что находившиеся в Дериндже суда не были повреждены взрывом.

По данным портала Marinetraffic, украинских судов в порту на данный момент нет.

Второе ЧП за день

Помимо взрыва в порту, в Турции 7 августа произошло еще одно ЧП — на химическом заводе в Черкезкёйском районе города Текирдаг вспыхнул пожар. Пожарные бригады уже приехали на место происшествия.

Телеканал A haber передает, что предпринимаются меры для предотвращения возможного распространения огня на другие предприятия.

Причины возгорания пока не установлены. Информации о пострадавших нет, но предприятие сильно повреждено и не сможет продолжить работу, сообщают турецкие СМИ.