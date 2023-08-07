Автора серии книг «Метро» Глуховского приговорили к 8 годам за «фейки» об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил Дмитрия Глуховского* к восьми годам колонии по делу о «фейках» о российской армии. Писателю также запретили администрировать сайты в течение следующих шести лет. Прокурор просил приговорить автора серии книг «Метро» к девяти годам лишения свободы. Глуховский уехал из России больше года назад. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Восемь лет

Басманный суд Москвы признал писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) виновным в распространении «фейков» о российской армии (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и заочно назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима, передает «Интерфакс».

Кроме того, Глуховскому в течение четырех лет запрещено «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернет».

Тюремный срок будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции на родину.

В суде свидетелями обвинения выступили публицист телеканала RT Юлия Витязева, а также редактор проекта «Рупор Москвы» Иван Климов.

Суть обвинения

По версии следователей, весной 2022-го писатель публиковал в соцсетях посты и видеоролики, «смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения, содержащие под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц».

Сам Глуховский рассказывал в своих интервью, что в деле «в качестве отягчающих обстоятельств» было указано обвинение в адрес президента РФ в «развязывании войны».

Максимальное наказание по статье о «распространении фейков» предусматривает до 10 лет лишения свободы. Прокурор запросил для Глуховского девять лет колонии. Сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре из-за отсутствия состава преступления.

Летом прошлого года МВД РФ объявило Глуховского в федеральный розыск. В октябре его внесли в реестр иноагентов.

В мае 2023-го на Глуховского завели протокол из-за отсутствия обязательной маркировки иноагента в постах. Останкинский суд в июне назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей. В июле вердикт был обжалован.

Писатель уехал из России после начала военной операции на Украине. Помимо гражданства РФ, у Глуховского есть израильское гражданство и виды на жительство в Германии и Испании.

Глуховский — автор бестселлера «Метро-2033», а также других популярных романов «Сумерки», «Метро 2034», «Сказки о Родине», «Futu.re» и «Текст».