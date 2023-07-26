Военная операция на Украине. День 518-й

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Вашингтон обеспокоен тем, что участие американца Тревора Рида в боях на Украине может негативно отразиться на перспективе возвращения в США находящихся в России и обвиняемых в шпионаже Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщила телекомпания CNN.

«Речь идет о поступке, совершенном человеком по собственному усмотрению, он должен рассматриваться в отрыве от диалога о возвращении Эвана Гершковича и Пола Уилана», — приводит CNN слова источника. Он также пояснил, что Рид проходит лечение в американском военном госпитале в Германии, расположенном неподалеку от города Ландштуль.

Накануне стало известно, что Рид получил ранение в ходе боевых действий на Украине. Рид отбывал наказание в РФ по обвинению в шпионаже.