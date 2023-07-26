Военная операция на Украине. День 518-й

❗️Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию.
Он был арестован в январе, а в конце апреля его отпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.
Вашингтон обеспокоен тем, что участие американца Тревора Рида в боях на Украине может негативно отразиться на перспективе возвращения в США находящихся в России и обвиняемых в шпионаже Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщила телекомпания CNN.
«Речь идет о поступке, совершенном человеком по собственному усмотрению, он должен рассматриваться в отрыве от диалога о возвращении Эвана Гершковича и Пола Уилана», — приводит CNN слова источника. Он также пояснил, что Рид проходит лечение в американском военном госпитале в Германии, расположенном неподалеку от города Ландштуль.
Накануне стало известно, что Рид получил ранение в ходе боевых действий на Украине. Рид отбывал наказание в РФ по обвинению в шпионаже.
Комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента выступил за ужесточение санкций в отношении ЧВК «Вагнер» и признание ее террористической организацией. Об этом сообщило агентство Reuters.
По мнению британских законодателей, правительству Соединенного Королевства не хватает системности в подходе к ЧВК «Вагнер».
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон спонсирует террористические планы Украины. По его словам, что американская администрация скрывает истинные цели своей политики и манипулирует общественным мнением.
«Действия Вашингтона, продолжающего накачку своих украинских марионеток оружием, за гранью морали и здравого смысла. США стремятся выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины. Лицемерно разглагольствуют о «помощи» республике. Манипулируют общественным мнением, скрывая истинные цели своей политики. <...> Единственное, чего добиваются Соединенные Штаты, — еще большего количества человеческих страданий и смертей. Можно быть уверенными: снаряды и ракеты, оплаченные миллиардами долларов из карманов американских налогоплательщиков, обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями», — отметил дипломат, комментируя решение администрации США о направлении Киеву очередной партии военной помощи на $400 млн.