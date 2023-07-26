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Политика
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Электронные повестки и запрет смены пола. Какие законы приняла Госдума в весеннюю сессию

Госдума завершила весеннюю сессию, приняв 500 новых законов

26 июля завершилась весенняя сессия Госдумы. За это время нижняя палата парламента приняла 500 законов. «Газета.Ru» вспоминает самые резонансные из них.

Основную повестку весенней сессии Госдумы, завершившейся в среду, по-прежнему определяла спецоперация на Украине, отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Практически все законодательные инициативы, связанные с поддержкой участников СВО, вносились и голосовались всеми фракциями единогласно», — сказал он.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, за семь месяцев было принято 500 законов, из них 136 — социально ориентированные, а 334 — законы прямого действия.

Электронные повестки

В апреле Госдума приняла закон, приравнивающий электронные оповещения от военкоматов к традиционным.

Все повестки — и в электронном виде, и в бумажном, — теперь имеют одинаковую юридическую силу.

Военнообязанные могут дистанционно вставать на учет или сниматься с него, а также вносить изменения в учетные данные. При этом уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из РФ.

Кроме того, на военнообязанного в случае неявки в военкомат могут временно наложить ряд обеспечительных мер, среди которых — запрет на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов.

25 июля депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон о запрете выезда из России призывников со дня направления повестки.

Так, закон запрещает призывникам выезжать из РФ со дня, когда такая повестка будет размещена в реестре врученных повесток.

Госдума также одобрила поправку об увеличении максимального размера штрафа за неявку по повестке — с 3 тыс. до 30 тыс. рублей.

Повышение призывного возраста

Согласно еще одному закону, принятому в весеннюю сессию, верхняя граница призывного возраста будет повышена с 27 до 30 лет с 1 января 2024 года.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, цель нового закона — это наведение порядка в системе воинского учета.

Кроме того, Госдума одобрила поправки в закон о Росгвардии, позволяющие иметь ведомству на вооружении тяжелую военную технику, в том числе танки и боевые машины пехоты.

Запрет смены пола

В июле депутаты приняли поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Авторами инициативы стали почти 400 парламентариев от всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Гражданам, уже изменившим пол, будет запрещено усыновлять детей, а заключенный ими брак будет аннулирован.

Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

Как отмечается на сайте Госдумы, будут допускаться только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.

Закон об иноагентах

Добавим, что в весеннюю сессию Госдума также рассмотрела и приняла ряд законопроектов, направленных, как указывают их авторы, на защиту суверенитета и невмешательства во внутренние дела России.

В частности, соответствующие поправки и законы устанавливают новые ограничения для деятельности лиц, признанных иностранными агентами, а также ужесточают наказания в отношении террористов и диверсантов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 300 тыс. руб. за невыполнение предписаний либо предупреждений Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Кроме того, в России введут внеплановые проверки лиц, взаимодействующих с иноагентами

С декабря 2022 года для того, чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно иметь финансирование из-за рубежа — достаточно получать «поддержку из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием», напоминает РБК.

Общественно-полезный труд

Еще один резонансный закон обязывает школьников участвовать в общественно-полезном труде, в том числе — поддерживать чистоту и порядок в здании школы и на пришкольной территории.

Как отметила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, «ребята будут участвовать в различных мероприятиях, например, высаживать деревья и цветы на пришкольной территории, оформлять класс к мероприятию, помогать в библиотеках и музеях».

Цифровой рубль, налоги и исламский банкинг

С 1 августа вступит в силу закон о внедрении цифрового рубля. Дополнительная форма национальной валюты будет выпускаться вместе с уже существующими формами денег.

Ранее депутаты приняли сразу три законопроекта о разовом налоге на сверхприбыль для российских предприятий и представительств крупных зарубежных компаний, о его регулировании и о поступлении финансовых средств напрямую в федеральный бюджет.

Кроме того, Госдума освободила туроператоров от НДС при продаже путевок по России.

В июле Путин подписал закон, который усовершенствовал механизм противодействия хищению средств с банковских счетов, а также закон, закрепляющий на постоянной основе право граждан РФ взять кредитные каникулы по потребительским кредитам.

Также в ходе весенней сессии Госдума приняла закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах России — Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Исламский банкинг подразумевает соблюдение принципов шариата при предоставлении финансовых услуг. В частности, он запрещает брать установленный процент или вознаграждение за предоставление займа.

На этом фоне депутаты внесли изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Банки больше не смогут взимать с физлиц комиссию за перевод средств на принадлежащие им счета в других кредитных организациях. Предельная сумма бесплатных переводов составит 30 млн рублей в месяц.

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