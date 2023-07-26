Электронные повестки и запрет смены пола. Какие законы приняла Госдума в весеннюю сессию

26 июля завершилась весенняя сессия Госдумы. За это время нижняя палата парламента приняла 500 законов. «Газета.Ru» вспоминает самые резонансные из них.

Основную повестку весенней сессии Госдумы, завершившейся в среду, по-прежнему определяла спецоперация на Украине, отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Практически все законодательные инициативы, связанные с поддержкой участников СВО, вносились и голосовались всеми фракциями единогласно», — сказал он.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, за семь месяцев было принято 500 законов, из них 136 — социально ориентированные, а 334 — законы прямого действия.

Электронные повестки

В апреле Госдума приняла закон, приравнивающий электронные оповещения от военкоматов к традиционным.

Все повестки — и в электронном виде, и в бумажном, — теперь имеют одинаковую юридическую силу.

Военнообязанные могут дистанционно вставать на учет или сниматься с него, а также вносить изменения в учетные данные. При этом уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из РФ.

Кроме того, на военнообязанного в случае неявки в военкомат могут временно наложить ряд обеспечительных мер, среди которых — запрет на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов.

25 июля депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон о запрете выезда из России призывников со дня направления повестки.

Так, закон запрещает призывникам выезжать из РФ со дня, когда такая повестка будет размещена в реестре врученных повесток.

Госдума также одобрила поправку об увеличении максимального размера штрафа за неявку по повестке — с 3 тыс. до 30 тыс. рублей.

Повышение призывного возраста

Согласно еще одному закону, принятому в весеннюю сессию, верхняя граница призывного возраста будет повышена с 27 до 30 лет с 1 января 2024 года.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, цель нового закона — это наведение порядка в системе воинского учета.

Кроме того, Госдума одобрила поправки в закон о Росгвардии, позволяющие иметь ведомству на вооружении тяжелую военную технику, в том числе танки и боевые машины пехоты.

Запрет смены пола

В июле депутаты приняли поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Авторами инициативы стали почти 400 парламентариев от всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Гражданам, уже изменившим пол, будет запрещено усыновлять детей, а заключенный ими брак будет аннулирован.

Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

Как отмечается на сайте Госдумы, будут допускаться только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.

Закон об иноагентах

Добавим, что в весеннюю сессию Госдума также рассмотрела и приняла ряд законопроектов, направленных, как указывают их авторы, на защиту суверенитета и невмешательства во внутренние дела России.

В частности, соответствующие поправки и законы устанавливают новые ограничения для деятельности лиц, признанных иностранными агентами, а также ужесточают наказания в отношении террористов и диверсантов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 300 тыс. руб. за невыполнение предписаний либо предупреждений Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Кроме того, в России введут внеплановые проверки лиц, взаимодействующих с иноагентами

С декабря 2022 года для того, чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно иметь финансирование из-за рубежа — достаточно получать «поддержку из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием», напоминает РБК.

Общественно-полезный труд

Еще один резонансный закон обязывает школьников участвовать в общественно-полезном труде, в том числе — поддерживать чистоту и порядок в здании школы и на пришкольной территории.

Как отметила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, «ребята будут участвовать в различных мероприятиях, например, высаживать деревья и цветы на пришкольной территории, оформлять класс к мероприятию, помогать в библиотеках и музеях».

Цифровой рубль, налоги и исламский банкинг

С 1 августа вступит в силу закон о внедрении цифрового рубля. Дополнительная форма национальной валюты будет выпускаться вместе с уже существующими формами денег.

Ранее депутаты приняли сразу три законопроекта о разовом налоге на сверхприбыль для российских предприятий и представительств крупных зарубежных компаний, о его регулировании и о поступлении финансовых средств напрямую в федеральный бюджет.

Кроме того, Госдума освободила туроператоров от НДС при продаже путевок по России.

В июле Путин подписал закон, который усовершенствовал механизм противодействия хищению средств с банковских счетов, а также закон, закрепляющий на постоянной основе право граждан РФ взять кредитные каникулы по потребительским кредитам.

Также в ходе весенней сессии Госдума приняла закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах России — Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Исламский банкинг подразумевает соблюдение принципов шариата при предоставлении финансовых услуг. В частности, он запрещает брать установленный процент или вознаграждение за предоставление займа.

На этом фоне депутаты внесли изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Банки больше не смогут взимать с физлиц комиссию за перевод средств на принадлежащие им счета в других кредитных организациях. Предельная сумма бесплатных переводов составит 30 млн рублей в месяц.