«Вряд ли раньше весны». Как Запад готовится передать Украине истребители F-16

Страны Запада работают над поставками истребителей F-16 Украине и обучению полетам военнослужащих страны. Издание Politico сообщило, что четкого плана по организации тренировочного процесса пока нет, однако уже в ближайшее время обучение пилотов могут начать Великобритания и Дания. Тренировочный центр планируется открыть в Румынии. К процессу, скорее всего, подключатся американские военные. Глава МИД России Сергей Лавров назвал передачу F-16 Украине угрозой РФ в ядерной сфере.

Западные союзники Киева еще не согласовали план обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений вопроса.

Американская администрация, по всей видимости, работает над ускорением поставок F-16, однако конкретной модели по организации обучения пилотов до сих пор нет, говорится в материале американского издания.

США или Европа?

Один из обсуждаемых вариантов предполагает отправку украинских пилотов в одно из подразделений Национальной гвардии ВВС США, дислоцированное в Тусоне, штат Аризона. Другой предусматривает отправку американских военных пилотов в Европу для обучения украинцев где-нибудь за пределами своей страны.

Никакой из этих планов одобрен пока не был.

«Обсуждение продолжается, — говорит один из источников Politico. — Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы выбрать наиболее целесообразный план».

Начало обучения не может начаться в том числе из-за того, что Государственный департамент США официально пока не одобрил передачу учебных материалов и летных тренажеров. Сейчас они подпадают под экспортные ограничения.

Тем не менее Politico пишет о первых шагах по организации обучения украинцев.

Со ссылкой на официального представителя Пентагона Сабрину Сингх издание сообщает о том, что Великобритания начнет базовую летную и языковую подготовку украинских военных уже в течение нескольких недель.

Американская компания Draken International — оператор крупнейшего в мире частного военно-воздушного флота — начал набирать отставных военных пилотов. Предполагается, что они будут работать инструкторами на объекте, который сейчас строится в Румынии.

Еще один центр обучения предполагается открыть в Дании. Над его созданием работает европейская «самолетная» коалиция из 11 государств, возглавляемая Данией и Нидерландами. Предполагается, что эти страны начнут обучение украинских пилотов в августе. Однако Politico обращает внимание, что ни одна из стран до сих пор публично не заявила о выделении истребителей для Украины.

Сроки поставок до сих пор не ясны

Ранее Politico писало, что администрация президента Байдена резко активизировалась в решении вопроса поставок F-16 и обучения пилотов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 уже до конца 2023 года.

«Однако они сами по себе не смогут изменить ситуацию», — признал Кирби.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США «быстро продвигаются» в вопросе.

«Мы собираемся действовать настолько быстро, насколько это возможно», — заявил Салливан во время выступления на Аспенском форуме по безопасности.

Однако собеседник Politico в американской администрации оказался более сдержан в прогнозах:

«Мы, вероятно, успеем организовать обучение украинских пилотов к концу года, но F-16 в украинских цветах вряд ли появится в небе страны раньше весны», — сказал он.

«Риск прямого вооруженного столкновения с Россией»

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире France 24, что истребители F-16 нужны стране для защиты коридора для экспорта зерна.

«Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <…> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки, — отметил Кулеба. — Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал возможную передачу истребителей F-16 Украине ядерной угрозой РФ. Заявление было сделано министром в интервью «Ленте.ру».

«Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», — подчеркнул он.

По словам министра, политика США и их союзников при передаче вооружений Украине создает риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что «чревато катастрофическими последствиями». Даже если поставленные Киеву истребители F-16 не будут оборудованы под доставку ядерных ракет, подчеркнул Лавров, «наши военные не будут разбираться» с тем, что установлено на каждом самолете.