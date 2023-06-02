Военная операция на Украине. День 464-й

13:37

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что контрнаступление стало бы «кровавой баней» для Украины, так как атакующая сторона всегда несет большие потери. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth.

«Я сам как человек, полтора года прослуживший в армии, и без окончания военной академии выучил, что у нападающих бывает в три раза больше потерь, чем у обороняющихся», — сказал венгерский премьер.

По его мнению, надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить обе стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров.