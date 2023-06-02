Военная операция на Украине. День 464-й

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что контрнаступление стало бы «кровавой баней» для Украины, так как атакующая сторона всегда несет большие потери. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth.
«Я сам как человек, полтора года прослуживший в армии, и без окончания военной академии выучил, что у нападающих бывает в три раза больше потерь, чем у обороняющихся», — сказал венгерский премьер.
По его мнению, надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить обе стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров.
Оперштаб Белгородской области назвал фейком данные о том, что украинские диверсанты якобы вновь попытались проникнуть в регион, пишет РИА Новости.
Глава Курской области Роман Старовойт побывал на месте атаки беспилотниками ВСУ: ночью над Курском ПВО сбили несколько летательных объектов. Замгубернатора Алексей Дедов и мэр Курска Игорь Куцак доложили о повреждениях.
«Из-за падения обломков в Курске поврежден подъезд многоэтажного дома, лопнул стеклопакет в стоматологии на первом этаже. Приняты все меры для ликвидации последствий, специалисты управляющей компании уже произвели необходимые замеры», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не враги россиянам:
«На протяжении тридцати лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки».
Порт Бердянска попал под обстрел ВСУ. Экстренные службы Запорожской области сообщили, что, предварительно, жертв и разрушений нет.
Возможные кадры обстрела выкладывают местные жители в соцсетях. На них видно, что над территорией порта поднимается большой столб дыма.
Бердянский порт возобновил работу после разминирования 30 июня 2022 года и в настоящее время занимается в основном отгрузкой зерна.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить компанию Mars на финансирование украинских националистов. Он заявил, что производитель шоколадных батончиков неоднократно публиковал на своем сайте сообщения о том, что любая прибыль от российского бизнеса будет направлена на Украину.
В Бердянске прозвучало несколько громких взрывов, предварительно, была попытка ракетного обстрела и работа ПВО, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Россия, Украина и страны ЕС выразили стремление к мирному урегулированию украинского кризиса, заявил эмиссар КНР Ли Хуэй.
Российским военнослужащим, которые участвовали в отражении попытки Киева атаковать Шебекино в Белгородской области 1 июня, вручили государственные награды.
ВСУ завершили создание ударных группировок для наступления на запорожском направлении — председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
27 мая Рогов рассказал ТАСС, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется. На это якобы указывают обстрелы региона, в том числе дальнобойными ракетами, и сосредоточенная у линии соприкосновения группировка войск численностью около 65 тыс. военных.
Десятилетний мальчик, получивший тяжелые ранения при обстреле Алмазной в ЛНР со стороны ВСУ 28 мая, умер в больнице. Об этом сообщил мэр Стаханова, в административном подчинении которого находится город, Сергей Жевлаков — ТАСС.
Белгородский губернатор Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. От ранений осколками на месте погибли две женщины, двое мужчин пострадали.
Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Максим Галкин остается иноагентом, так как замоскворецкий суд отклонил его просьбу снять этот статус — Telegram-канал Baza.
Представители Минюста объяснили, что статус иноагента Галкин получил за свои выступления за границей и публикации в соцсетях, где он критикует спецоперацию. Кроме того, рассказали на суде, справку о деятельности Галкина готовили в центре «Э». В ней указано, что свои концерты за рубежом артист проводит под иностранным влиянием. К материалам дела приобщены 19 роликов, к которым есть претензии у Минюста.
Адвокат пытался убедить суд, что его подзащитный просто высказывается на волнующие его темы, но суд согласился с доводами Минюста.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — об очередном обстреле ВСУ, под который попали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области:
Нижняя палата парламента Швейцарии (Национальный совет) проголосовала против поправки, которая бы позволила третьим странам реэкспортировать оружие швейцарского производства, в частности, на Украину. Об этом сообщает издание Tages-Anzeiger.
Инициатива снята с повестки.
Однако на рассмотрении в парламенте находится еще несколько предложений на тему реэкспорта вооружений. Одно из них предлагает изменить срок действия деклараций о нереэкспорте, то есть, например, оружие могло бы быть поставлено Украине только через пять лет после его приобретения в Швейцарии. Также есть предложение о том, что Федеральный совет должен иметь возможность санкционировать реэкспорт, если Совет Безопасности ООН установит наличие агрессивной войны, нарушающей международное право.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что спецоперация стала переломным моментом для сотрудничества в Балтийском регионе.
По ее словам, речь идет о надежности энергоснабжения, защите критически важной инфраструктуры, борьбе с дезинформацией и защите климата.
СК России предъявил обвинение украинскому пограничнику Сергею Ростовскому, расстрелявшему в Мариуполе двух мирных граждан — РИА Новости.
Пограничнику вменяются жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны военно-политического блока нарастить производство боеприпасов, отметив, что запасы истощены поставками Украине.
Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступления Украины, чтобы избежать новых жертв, вместо этого он считает необходимым инициировать переговорный процесс.
Жители новых регионов России, зарегистрированные в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания в других регионах РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ночь в регионе «прошла относительно спокойно». Тем не менее он отметил, что ночью в Шебекинском районе продолжались обстрелы со стороны ВСУ.
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Суд отклонил иск блогера Ильи Варламова, который требовал от Минюста снять с него статус иноагента. Варламова внесли в реестр в конце марта.
По итогам 2022–23 сельскохозяйственного сезона, который начался 1 июля 2022-го и завершится 30 июня 2023-го, российские экспортеры отправили в зарубежные страны рекордные объемы зерна — 59,3 млн тонн агропродукции, включая 48,2 млн тонн пшеницы, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Русагротранса».
Армения в вопросе конфликта на Украине не является ничьим союзником, заявил премьер Никол Пашинян.
«Вы сказали, что мы с Россией союзники. Конечно, об этом никогда не говорилось вслух, но думаю, это заметно. В войне с Украиной мы — не союзники России. И наше восприятие этой войны, этого конфликта — это беспокойство, потому что это прямо влияет на все наши отношения», — сказал Пашинян в интервью CNN.
Telegram-канал Baza пишет, что жилая пятиэтажка в Курске пострадала при обстреле со стороны Украины.
В подъезд дома на Союзной улице прилетел неизвестный объект.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что «рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников».
Командир батальона «Крым» заявил, что ВСУ используют комбинированную тактику ведения боевых действий на Запорожском направлении, в которой заметна как «советская школа», так и методы НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам командира, сейчас чувствуются «другие попытки проведения атак». Кроме того, украинские военные стали часто использовать мобильные группы на пикапах, однако из-за особенностей рельефа местности их задачи усложняются.
В конструкторском бюро «Око» сообщили, что дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне спецоперации в ЛНР и ДНР, сейчас аппараты оснащают боевой частью и готовят к применению в различных подразделениях. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что в рамках испытаний была проверена дальность полета, радиоканал и устойчивость дрона к воздействию комплексов радиоэлектронной борьбы.
В «Око» отметили, что представителям батальонов оперативно-боевых тактических формирований «Каскад», «Восток», Росгвардии, а также ЧВК «Вагнер» провели демонстрацию БПЛА.
В Калужской области в лесу упал «неопознанный объект», произошел взрыв, сообщил губернатор Владислав Шапша. Это случилось в Кировском районе. Жилые дома и объекты экономики не повреждены.
Замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский анонсировал изменения в структуре ВС в этом году.
«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад», — уточнил Бурдинский в комментарии РИА Новости.
В России будут сформированы два военных округа: Московский и Ленинградский.
За утро ВСУ атаковали Брянскую область дважды, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Удары пришлись по селам Ломаковка Стародубского муниципального округа и Новая Погощь Суземского района.
По словам чиновника, пострадавших нет, загорелись жилые дома.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о ночной атаке украинских беспилотников. В своем Telegram-канале он уточнил, что объекты были сбиты ПВО.
Глава региона попросил жителей города сохранять спокойствие и при обнаружении подозрительных предметов сообщать в службу 112.