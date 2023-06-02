«Такого масштаба не было со времен ВОВ». Какие новые армии создаются в России

В Вооруженных силах России в 2023 году должны сформировать общевойсковую и воздушную армии, а также два новых военных округа — Московский и Ленинградский, заявил заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он также рассказал, что частичная мобилизация позволила сформировать более 280 новых воинских частей и подразделений, а мобилизационных мероприятий такого масштаба в стране не было со времен Великой Отечественной войны.

В российских вооруженных силах в 2023 году сформируют две армии: общевойсковую и воздушную, а также два военных округа — Московский и Ленинградский, заявил замначальника Генерального штаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье для июньского номера журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад», — добавил военачальник.

Он указал, что задачи по наращиванию состава и увеличению численности российских вооруженных сил в 2023 году необходимо выполнить в сжатые сроки.

Генерал объяснил, что для этого нужно организованно укомплектовать, разместить и обеспечить личный состав, а также синхронизировать этот процесс со сроками подачи образцов военной техники, вооружения и других материальных средств.

По словам Бурдинского, главной задачей в этом году является «отбор граждан на военную службу по контракту… а также выполнение нормы призыва граждан на военную службу».

Для совершенствования подготовки военных комиссариатов «к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов… с учетом опыта частичной мобилизации» в ВС РФ запланировали 863 мероприятия различного уровня.

Изменения после частичной мобилизации

Генерал рассказал, что частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября 2022 года, позволила сформировать в армии более 280 воинских частей и подразделений.

Он отметил, что мобилизационных мероприятий такого масштаба в стране не было со времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. По его словам, в ходе подготовки контингента советских войск для ввода в Афганистан в декабре 1979 года проводились мероприятия мобилизационного характера, но тогда из запаса были призваны около 55 тыс. граждан.

«При ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции на специальные сборы в течение четырех с половиной лет на ротационной основе призывались более 310 тыс. человек, было сформировано 88 воинских частей», — напомнил Бурдинский.

Увеличение численности армии

Сейчас в России четыре военных округа — Центральный, Западный, Восточный и Южный. О необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа в декабре 2022 года заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, такие действия вызваны «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции». Министр тогда предлагал создать армейский корпус в Карелии и указывал на необходимость совершенствования состава и структуры видов российских вооруженных сил.

Тогда же глава ведомства сообщил о планах российской армии сформировать «самодостаточные группировки войск» на присоединенных территориях.



Кроме того, Шойгу призывал «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» России увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 тыс. контрактников. Президент Владимир Путин поддержал эту идею. Министр также предложил повысить призывной возраст с 18–27 лет до 21–30 лет, соответствующий законопроект в марте внесли в Госдуму.

В январе министр обороны заявил, что все намеченные изменения в российской армии реализуют до 2026 года. Глава ведомства призвал уделить особое внимание набору военнослужащих по контракту и увеличению числа полигонов в военных округах. В конце мая в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает в период мобилизации и в военное время разрешить служить по контракту гражданам с судимостью и ограниченно годным к военной службе.