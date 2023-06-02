«Продолжаем союзнические отношения». Кремль отреагировал на заявление Еревана по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об «определенных нюансах» в отношении Армении к конфликту на Украине. По его словам, Москва все равно продолжит развитие союзнических отношений с Ереваном. Накануне армянский премьер Никол Пашинян заявил, что в украинском конфликте Ереван не является союзником Москвы. В мае Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ, поскольку сама организация «вышла из Армении».

Кремль знает и учитывает позицию Армении по конфликту на Украине, в ней есть определенные нюансы, заявил Песков, комментируя слова армянского премьера Никола Пашиняна касательно конфликта на Украине.

«Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины. Мы их учитываем, мы их знаем. Но, безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией»,

— сказал Песков.

Накануне вечером Пашинян в интервью CNN Prima News заявил, что Ереван не является союзником Москвы в конфликте на Украине.



«Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно. В войне с Украиной мы не являемся союзником России», — сказал премьер.



Пашинян добавил, что этот конфликт вызывает беспокойство у Еревана и напрямую влияет на отношения с Москвой.

По его словам, на Западе считают Армению союзником России в конфликте на Украине, в то время как в Москве понимают, что это не так.

«Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, следовательно, мы уязвимы», — отметил он.



Ереван, по его словам, в сложившейся ситуации пытается маневрировать, поскольку Армения не может себе позволить быть вовлеченной в решение чужих проблем. Однако, добавил премьер, возможностей для маневра все меньше.

Проблема ОДКБ

Одной из проблемных зон в отношениях Москвы и Еревана также является членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. 22 мая Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ. По его словам, доверие армянских граждан к России, которая является крупнейшим членом ОДКБ, снижается.

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Я бы не сказал, что вопрос снят с повестки дня, пока есть вопрос, который нужно обсудить, этот вопрос обсуждается, верно?» — сказал он.

Позиция Еревана по ОДКБ связана с просьбами отправить мониторинговую группу организации в Армению на границу с Азербайджаном. Ранее сообщалось, что организация работает над созданием мониторинговой группы, документ об этом, по словам пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова, находится «в высшей степени готовности». Однако он не был одобрен, поскольку страны-члены организации отказались давать политическую оценку действиям Азербайджана в конфликте с Арменией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что отправка миссии не должна быть связана с осуждением Баку: «Если речь идет об осуждении, риторике, изложении позиций, то каждый волен делать что угодно. Но если мы хотим направить миссию ОДКБ, то это не обусловлено внешними признаками и жесткими заявлениями».

Санкции

В мае Пашинян в интервью чешскому изданию Respekt заявил, что западные санкции против России — это «красная линия» Армении. «Мы четко говорим это русским: мы не хотим причинять вам боль, но мы сами не можем позволить себе подвергаться санкциям. Здесь нет секрета», — цитирует Пашиняна Armenpress.

Однако, по его словам, Армения старается быть «максимально прозрачной» в отношении подсанкционных товаров и сотрудничает с Евросоюзом, США и самой Россией.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на ООН писала, что в прошлом году США и Евросоюз поставили в Армению интегральных схем более чем на $8,5 млн, что в 16 раз превышает объем экспорта этой номенклатуры за 2021 год. В свою очередь экспорт из Армении в РФ вырос до $13 млн с менее чем $2 тыс. Тем не менее армянское правительство отрицает помощь России в обходе санкций.

Кроме того, Financial Times сообщала, что после начала военной спецоперации на Украине из Евросоюза транзитом через Россию прошло товаров на $2 млрд, имею конечные пункты назначения в Армении, Казахстане и Киргизии. При этом, около половины грузов не достигло стран-получателей.

В апреле Минторг США ввел экспортные ограничения против компаний из России, Китая, Узбекистана, Армении и ряда других стран «за попытки уклониться от экспортного контроля» и закупку американских товаров для нужд России.