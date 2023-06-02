«Марк! Попроси Байдена передать нам ATACMS»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Как заявил сам украинский военный, в ходе беседы стороны «уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок предположил, что генералы обсуждали возможность и сроки поставки ракет «земля-земля» MGM-140 ATACMS.

Генерал Валерий Залужный рассказал председателю комитета начальников штабов ВС США Марку Милли об обстановке на фронте и обсудил поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Об этом главнокомандующий ВСУ написал в своем Telegram-канале. «Среди приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды», — отметил он.

Сообщалось, что в ходе этой беседы генерал Залужный рассказал военачальнику ВС США и о плане наступления ВСУ.

Следует заметить, что как бы не были в настоящее время совершенны технические линии связи, переговоры по вопросам оперативного планирования и особенностей боевого применения войск, как правило, по проводным (радио, радиорелейным, космическим) средствам связи не ведутся из-за опасения возможных утечек. Подобное осуществляется только в ходе личного общения военачальников в специально подготовленных помещениях.

Поэтому вряд ли в телефонном разговоре Марка Милли и генерала Валерия Залужного затрагивались детали оперативно-стратегического планирования.

Да и обсуждать, по сути дела, уже нечего. Весь комплект документов плана наступательной операции ВСУ уже давно отработан (куда входит план огневого поражения, план создания и развертывания ударных группировок войск фронта для перехода в наступление, план разведки и пр.). В настоящее время могут быть разве что незначительные корректировки этих документов. Процесс подготовки наступательной операции завершается, и украинские войска готовятся в ближайшее время атаковать российские части и соединения.

К тому же следует учесть, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обладает в основном правом «совещательного голоса». Он, безусловно, первое лицо среди высшего офицерского состава ВС США, однако Милли не осуществляет оперативного управления вооруженными силами. По сути дела, генерал Марк Милли – главный военный советник президента США и министра обороны и оказывает им всю необходимую помощь в процессах управления войсками (силами).

Поэтому он может разве что посодействовать генералу Валерию Залужному (оказать влияние) в решении тех или иных вопросов соответствующими должностными лицами Соединенных Штатов.

В частности, сообщается, что генерал Валерий Залужный попросил усилить поставки вооружения и военной техники ПВО в связи с участившимися ракетно-авиационными ударами ВС РФ по объектам на территории Украины и ускорения поставок многофункциональных истребителей F-16. Опять-таки – Марк Милли этих вопросов не решает. А вот оказать содействие, нажать на нужные клавиши в работе государственного аппарата и Пентагона – может.

Валерий Залужный рассказал, что в ходе беседы стороны уделили внимание вопросам передачи вооружения, военной и специальной техники (помимо ПВО), боеприпасов и управляемых ракет. Среди приоритетных потребностей, подчеркнул Валерий Залужный, средства дальнего огневого нападения.

А вот последнее, скорее всего, и было главной темой в телефонном разговоре Валерия Залужного с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

И звучало, скорее всего, это примерно так – «Уважаемый Марк! Окажите, пожалуйста, все возможное влияние на президента США Джо Байдена в вопросе передачи вооруженным силам Украины тактических баллистических ракет класса «земля-земля» MGM-140 ATACMS».

Буквально на днях сообщалось, что в настоящее время вопрос поставок ракет этого типа в США рассматривается. И об этом заявил не кто иной, как сам глава Белого дома Джо Байден.

В чем тут острота момента? Поставленные ВСУ английские дальнобойные ракеты Storm Shadow (а в самой ближайшей перспективе аналогичные по классу германские Taurus) существенно усилили боевые и оперативные возможности украинской армии.

Однако для пуска этой ракеты требуется самолет-носитель, которых в распоряжении ВСУ не так уж и много. Кроме того, и самолет как таковой уязвим, и аэродромы базирования носителей могут быть легко подвергнуты ударам противника, а MGM-140 ATACMS может быть запущена с хорошо освоенного украинцами комплекса М142 HIMARS, боевые машины которого из-за своей высокой мобильности мало уязвимы для средств огневого поражения ВС РФ.

Во всем этом деле только один неясный момент – или Валерий Залужный еще только просит о возможном ускорении поставок ракет MGM-140 ATACMS, или Марк Милли уже сообщил о том, что Джо Баден только что принял решение о передаче этих изделий ВСУ.

Наконец, в самом ближайшем будущем главу Объединенного комитета начальника штабов ВС США генерала Марка Милли заменит генерал ВВС Чарльз Браун. Поэтому Милли сегодня – однозначно «хромая утка». Не исключено, что именно он и может сказать Валерию Залужному – «В качестве последнего подарка от меня лично сообщаю – с Джо Байденом договорился. Будет тебе MGM-140 ATACMS». А в СМИ эта информация, естественно, попадет существенно позже.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).