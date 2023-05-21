Военная операция на Украине. День 452-й

9:15

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи — Reuters

По информации агентства, Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Японии, что США делают все возможное, чтобы усилить оборону Украины.

Байден встретился с Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. Американский президент также сообщил, что в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы, артиллерия и бронетехника.