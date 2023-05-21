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Политика

Военная операция на Украине. День 452-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 452-й день

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Никита Цицаги/NEWS.ru/Global Look Press
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что участие ФРГ в вероятной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских военных с взятием Бахмута (Артемовска), ВСУ не признают потерю города. В Белгородской области из-за обстрела ВСУ загорелся мусорный полигон. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:24

9:15

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи — Reuters

По информации агентства, Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Японии, что США делают все возможное, чтобы усилить оборону Украины.

Байден встретился с Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. Американский президент также сообщил, что в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы, артиллерия и бронетехника.

9:00

Великобритания намерена начать подготовку украинских пилотов этим летом, сообщает британский премьер Риши Сунак — ТАСС

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Frank Augstein/AP
8:43

8:27

Подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России, свидетельствующем о продолжении поддержки Украины Западом в долгосрочной перспективе — канцлер ФРГ Олаф Шольц

8:12

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что участие ФРГ в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается — «Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов»

8:04

Полигон бытовых отходов загорелся в ночь на воскресенье в городе Шебекино Белгородской области после обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:01

Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ — ТАСС

«Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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