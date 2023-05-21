Военная операция на Украине. День 452-й

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи — Reuters
По информации агентства, Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Японии, что США делают все возможное, чтобы усилить оборону Украины.
Байден встретился с Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. Американский президент также сообщил, что в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы, артиллерия и бронетехника.
Великобритания намерена начать подготовку украинских пилотов этим летом, сообщает британский премьер Риши Сунак — ТАСС
Подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России, свидетельствующем о продолжении поддержки Украины Западом в долгосрочной перспективе — канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что участие ФРГ в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается — «Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов»
Полигон бытовых отходов загорелся в ночь на воскресенье в городе Шебекино Белгородской области после обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ — ТАСС
«Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.