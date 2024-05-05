Российские военные отразили контратаку ВСУ рядом с Работино

Российские военные нанесли поражение украинским военным близ села Работино. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, военные отразили контратаку штурмовой группы механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино. Противник потерял до 45 военнослужащих, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, 155-мм гаубицу М777 и 122-мм гаубицу Д-30.

Еще подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригад морской пехоты и теробороны в районах населенных пунктов Павловка в Запорожской области, а также Ивановка, Михайловка в Золотая Балка в Херсонской области.

До этого российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР). По данным ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий.

Ранее стали известны ближайшие цели ВС РФ в ходе наступления.