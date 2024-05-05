Судью сняли с матча «Зенита» в РПЛ

Произошло изменение в составе судейской бригады, назначенной на матч 27-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит». Обязанности видеоарбитра теперь будет выполнять не Рафаэль Шафеев, а Алексей Амелин. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Шафеев, скорее всего, был снят с игры действующих чемпионов из-за серьезной ошибке в матче 31-го тура Первой лиги «Родина» — «Арсенал» (1:1). Арбитр в добавленное время засчитал гол нападающего тульской команды Дмитрия Баркова, который подыграл себе рукой.

6 мая в Воронеже «Факел» примет «Зенит». Начало матча в 18:00 по московскому времени.

В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сенсационно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. В случае победы подопечные Мурада Мусаева могли оторваться от «Зенита». Сейчас у команд одинаковое количество набранных очков — по 50. На три очка меньше у идущего третьим «Динамо». Москвичи сыграют с «Сочи» 5 мая.

Ранее потенциальный кандидат на пост тренера «Спартака» объяснил, почему переезд сорвался.