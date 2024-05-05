Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Судью сняли с матча «Зенита» в РПЛ

«СЭ»: судью Шафеева убрали с матча «Зенита» против «Факела»

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Произошло изменение в составе судейской бригады, назначенной на матч 27-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит». Обязанности видеоарбитра теперь будет выполнять не Рафаэль Шафеев, а Алексей Амелин. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Шафеев, скорее всего, был снят с игры действующих чемпионов из-за серьезной ошибке в матче 31-го тура Первой лиги «Родина» — «Арсенал» (1:1). Арбитр в добавленное время засчитал гол нападающего тульской команды Дмитрия Баркова, который подыграл себе рукой.

6 мая в Воронеже «Факел» примет «Зенит». Начало матча в 18:00 по московскому времени.

В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сенсационно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. В случае победы подопечные Мурада Мусаева могли оторваться от «Зенита». Сейчас у команд одинаковое количество набранных очков — по 50. На три очка меньше у идущего третьим «Динамо». Москвичи сыграют с «Сочи» 5 мая.

Ранее потенциальный кандидат на пост тренера «Спартака» объяснил, почему переезд сорвался.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами