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Названы самые ненадежные автомобили Toyota

Самой ненадежной моделью Toyota за последние 20 лет признали спорткар Supra

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Toyota

Спортивное купе Toyota GR Supra оказалось самым ненадежным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Об этом сообщает портал Hotcars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные J.D. Power и Consumer Reports.

Отмечается, что жалобы касаются автомобиля с трехлитровым бензиновым двигателем, у которого повышенный расход масла. Кроме того, часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стали болты ступицы, в результате чего существует риск потерять колесо во время движения. Кроме того, некоторые клиенты жаловались на полную разрядку аккумулятора.

Самого нелестного звания — образца ненадежности за всю историю Toyota — удостоился минивэн Sienna. Всему виной быстро выходящий из строя механизм раздвижной двери, трескающаяся приборная панель, неисправности кислородного датчика.

До этого стало известно, что в Европе начались продажи китайских автомобилей Xpeng G6. Дилеры марки в Нидерландах, Норвегии, Дании и Швеции открыли предзаказ на Xpeng G6. В частности, в Норвегии автомобиль будет стоить 410 тыс. норвежских крон (3,5 млн рублей по курсу на момент публикации). В прошлом году официальные представители Xpeng также объявили о планах выйти на рынок Великобритании, Германии и Франции.

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