Военная операция РФ на Украине. День 439-й

Военные действия на Украине — это не конфликт Москвы и Киева, а продолжение холодной войны, считает представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Это не война между Россией и Украиной, а война между Россией и Западом, своего рода новая холодная война 2.0», — считает он. По мнению Калына, в настоящий момент «международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира, и ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения».
Он также заявил, что у Турции нет плана по урегулированию конфликта на Украине, но она предложила свою перспективу решения проблемы.
Российская авиация нанесла удары по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Веселое и Бахмут (Артемовск), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Кроме того, по его словам, авиация нанесла удары по пункту управления разведки и складу боеприпасов украинской армии в районе Серебрянки.
В двух районах Киева зафиксировано падение обломков беспилотников, сообщает украинское агентство УНИАН.
В Святошинском районе столицы обломки дрона упали на жилой дом. Часть обломков попала на проезжую часть улицы, в результате чего загорелся автомобиль, а один человек получил травму. В Соломенском районе обломки БПЛА упали на взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта «Жуляны».
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о мощном наступлении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Подробностей наступления он не раскрыл.
«В эти минуты оркестр пошел на мощный штурм в Бахмуте», — написал Рогов в Telegram-канале.
Беспилотные грузовики могут быть использованы в зоне военной операции для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненых, сейчас такие машины проходят испытания в России, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Дудоров.
Шансы на то, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 18 мая, будет продлена, имеются, считает представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счет есть. В этом направлении принимаются необходимые усилия», — сказал он.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем ВСУ в Бахмуте (Артемовске) остаются 2,37 кв. км.
«За сегодняшний день продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» составило до 280 м на различных направлениях», — сказал он вечером 7 мая.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта начнется до конца 2023 года.
«Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах»,— сказал Киссинджер в интервью CBS в преддверии своего 100-го дня рождения.
Генри КиссинджерPascal Lauener/Reuters
По складам Вооруженных сил Украины в Одессе и области были нанесены удары, в результате которых произошли пожары и детонация боеприпасов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Пожары и детонация боеприпасов — результат прилета российских ракет Х-22 по военным объектам», — написал он
Киевская военная администрация сообщила о последствиях воздушной атаки на Киев. По ее данным, в Соломенском районе поврежден пятитонный резервуар дизельного топлива. На стоянке повреждено 15 грузовых и пять легковых автомобилей.
Госкорпорация «Ростех» планирует доработать штурмовик Су-25 под новые средства поражения исходя из опыта его применения в ходе военной операции, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.
По складам и позициям Вооруженных сил Украины в Орехове Запорожской области был нанесен удар, сообщил член совета областной администрации Владимир Рогов.
Украинская газета «Зеркало недели» также сообщила о звуках взрывов в Запорожье.
❗️В Киеве за ночь прозвучало несколько взрывов.
По информации местных СМИ, звуки взрывов раздавались не менее трех раз. Мэр города Виталий Кличко сообщил о четырех пострадавших.
Воздушная тревога ночью была объявлена в центральной и северной части страны. Взрывы также произошли в Одессе, Киевской и Черниговской областях.