Военная операция РФ на Украине. День 439-й

9:28

Военные действия на Украине — это не конфликт Москвы и Киева, а продолжение холодной войны, считает представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Это не война между Россией и Украиной, а война между Россией и Западом, своего рода новая холодная война 2.0», — считает он. По мнению Калына, в настоящий момент «международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира, и ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения».

Он также заявил, что у Турции нет плана по урегулированию конфликта на Украине, но она предложила свою перспективу решения проблемы.