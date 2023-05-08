«Очень серьезная угроза»: как планирующие бомбы ВС РФ могут повлиять на контрнаступление ВСУ

Обозреватели Telegraph считают, что российские планирующие авиабомбы создают препятствие для Киева в проведении контрнаступления. По мнению журналистов, украинским властям придется пересмотреть свои планы по активным боевым действиям. Российские самолеты могут сбрасывать эти бомбы, не попадая при этом в зону действия сил ПВО. Таким образом, противник не видит угрозу на радарах.

Киеву пришлось пересмотреть планы по контрнаступлению из-за российских планирующих бомб, которые незаметны для радаров. Такое мнение выразили обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.

«По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. В то время как мир ожидает контрнаступления ВСУ, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование», – написали они.

Журналисты сослались на слова советника командования Воздушных сил Украины Юрия Игната. Ранее он заявил, что планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу».

По его словам, ВС РФ около месяца «интенсивно используют» такой вид снарядов «для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья».

«Планирующие бомбы оснащены «крыльями», чтобы обеспечить им дополнительную дальность полета, и летят низко и достаточно далеко, чтобы уклониться от некоторых средств противовоздушной обороны», – уточняется в публикации.

В последнее время авиация российской армии стала активно применять авиабомбы, которые имеют универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), пишет РИА Новости. Благодаря этому боевые самолеты могут наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.

Так, 8 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что в Харьковской области Су-34 сбросил управляемые бомбы на пункт дислокации иностранных наемников. Это произошло в районе населенного пункта Ивановка.

Планирующие авиабомбы используются для поражения целей на расстоянии. Таким образом, что самолету не приходится входить в зону действия сил ПВО противника. Этот вид оружия получил свое название благодаря способности лететь на цель, планируя в воздухе, без использования ракетных двигателей.

Такие бомбы могут быть сброшены с самолетов или беспилотных летательных аппаратов. Они имеют различные типы боевых частей — обычные, кассетные или даже ядерные.

Западные страны расценивают предполагаемое майское наступление Украины как «подготовку почвы» для переговоров с российской стороной к концу года, отмечала 7 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

Европейские чиновники заявили изданию, что в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры РФ и Украины, в то время как в Госдепартаменте и ЦРУ настроены скептически – они хотят посмотреть на исход контрнаступления Киева.

3 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление ВСУ может перейти в активную фазу в ближайшие дни. По его словам, оно фактически началось.

«Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта», – приводит слова Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в поставках Киеву боевых самолетов, когда украинская армия начнет активные боевые действия. Он не указал точных сроков, но подчеркнул, что это произойдет скоро.