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«Раньше поддерживал Донбасс». Кто заложил мину под автомобиль Прилепина

Губернатор Никитин сообщил, что писателя Прилепина вывели из медикаментозного сна

Писателя Захара Прилепина, на которого ранее было совершено покушение, вывели из медикаментозного сна. Он «чувствует себя хорошо», сообщила его пресс-служба. Ранее полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению. Он признался, что заложил две противотанковые мины на пути следования автомобиля Прилепина и привел взрывчатку в действие дистанционно. Он попытался скрыться в лесу, но на выходе из чащи его задержали. Подробности расследования — в материале «Газеты.Ru».

Утром 6 мая автомобиль Audi Q7 писателя и политика Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области. Прилепин получил серьезные ранения ног, а его водитель погиб на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Через несколько часов после взрыва МВД сообщило о задержании подозреваемого. Им оказался 29-летний уроженец Украины Александр Пермяков, который ранее был судим.

На допросе он заявил, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы. По данным Telegram-канала «112», мужчина признался, что сбывал одной из спецслужб информацию в обмен на деньги.

«Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд», — сказал задержанный.

Мужчина утверждал, что приехал в Россию в 2022 году «с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина».

«Способ убийства — дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами. Сожалею о содеянном», — сказал он в ходе допроса.

Служба безопасности Украины не стала ни подтверждать, ни опровергать свою причастность к подрыву автомобиля Прилепина.

Орудие убийства

Telegram-канал Baza отмечает, что автомобиль подорвали с помощью противотанковых мин с наложенным зарядом пластида. Пермяков утверждал, что все это он готовил сам, но следователи сомневаются в его словах, пишет Baza.

Следствие провело обыски по нескольким адресам, где мог жить Пермяков и его возможные подельники. В частности, обыски прошли в Солнечногорском районе Московской области, а также в селе Беломестное Белгородской области.

«112» сообщает, что подозреваемый следил за писателем несколько дней, после чего закопал противотанковые мины на пути к его дому. На одну из мин в итоге наехал Audi Q7. В свою очередь СК сообщает, что Пермяков заложил на пути следования автомобиля взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

«После этого скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте», — заявили в СК.

«Ловил куропаток», вызвал подозрение

Сотрудники полиции остановили Пермякова на выезде из деревни Козлово, так как он вызвал у них подозрение.

«Сначала данный человек нам говорил, что он на пруду данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было, и куропаток там тоже не было»,

— рассказал представитель ОМВД России по городскому округу Семеновский Дмитрий Воеводин.

По словам старшего участкового уполномоченного Александра Соколова, при себе у задержанного было два паспорта: украинский и российский. В ходе беседы с полицией он сознался, и его доставили в отделение.

У подозреваемого взяли смывы с рук и одежды для проведения судебных экспертиз. Следствие также устанавливает, кто еще может быть причастен к подрыву автомобиля. По данным источников издания «Коммерсантъ», правоохранители задержали еще одного человека, который мог быть причастен к покушению.

«Вспыльчивый, но не злой»

Сестра подозреваемого Ирина рассказала телеканалу RT о своем младшем брате. По ее словам, она вместе с Пермяковым училась в школе-интернате в Дружковке (Краматорский район Донецкой области). В последнее время они общались редко, а своей семьи у Пермякова нет, отметила она.

Еще в подростковом возрасте Александра судили за хулиганство и разбой. При этом сестра описала его так: «Вспыльчивый, но не злой».

По словам женщины, ее брат раньше «поддерживал Донбасс» и служил в ополчении ДНР с 2015 года. Российский паспорт Пермяков получил в 2023 году, а родственникам говорил, что работает на стройке в Москве.

Состояние Захара Прилепина

6 мая Прилепина ввели в медикаментозный сон «для того, чтобы быстрее восстанавливался» после операции. 7 мая писателя вывели из этого состояния. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Прилепина, он находится в сознании и «чувствует себя хорошо».

«В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — сказала пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

Эту информацию подтвердил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Телеканал РЕН сообщал, что у писателя выявлены тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные ушибы и переломы.

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