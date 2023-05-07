«Раньше поддерживал Донбасс». Кто заложил мину под автомобиль Прилепина

Утром 6 мая автомобиль Audi Q7 писателя и политика Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области. Прилепин получил серьезные ранения ног, а его водитель погиб на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).
Через несколько часов после взрыва МВД сообщило о задержании подозреваемого. Им оказался 29-летний уроженец Украины Александр Пермяков, который ранее был судим.
На допросе он заявил, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы. По данным Telegram-канала «112», мужчина признался, что сбывал одной из спецслужб информацию в обмен на деньги.
«Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд», — сказал задержанный.
Мужчина утверждал, что приехал в Россию в 2022 году «с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина».
«Способ убийства — дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами. Сожалею о содеянном», — сказал он в ходе допроса.
Служба безопасности Украины не стала ни подтверждать, ни опровергать свою причастность к подрыву автомобиля Прилепина.
Орудие убийства
Telegram-канал Baza отмечает, что автомобиль подорвали с помощью противотанковых мин с наложенным зарядом пластида. Пермяков утверждал, что все это он готовил сам, но следователи сомневаются в его словах, пишет Baza.
Следствие провело обыски по нескольким адресам, где мог жить Пермяков и его возможные подельники. В частности, обыски прошли в Солнечногорском районе Московской области, а также в селе Беломестное Белгородской области.
«112» сообщает, что подозреваемый следил за писателем несколько дней, после чего закопал противотанковые мины на пути к его дому. На одну из мин в итоге наехал Audi Q7. В свою очередь СК сообщает, что Пермяков заложил на пути следования автомобиля взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.
«После этого скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте», — заявили в СК.
«Ловил куропаток», вызвал подозрение
Сотрудники полиции остановили Пермякова на выезде из деревни Козлово, так как он вызвал у них подозрение.
«Сначала данный человек нам говорил, что он на пруду данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было, и куропаток там тоже не было»,
— рассказал представитель ОМВД России по городскому округу Семеновский Дмитрий Воеводин.
По словам старшего участкового уполномоченного Александра Соколова, при себе у задержанного было два паспорта: украинский и российский. В ходе беседы с полицией он сознался, и его доставили в отделение.
У подозреваемого взяли смывы с рук и одежды для проведения судебных экспертиз. Следствие также устанавливает, кто еще может быть причастен к подрыву автомобиля. По данным источников издания «Коммерсантъ», правоохранители задержали еще одного человека, который мог быть причастен к покушению.
«Вспыльчивый, но не злой»
Сестра подозреваемого Ирина рассказала телеканалу RT о своем младшем брате. По ее словам, она вместе с Пермяковым училась в школе-интернате в Дружковке (Краматорский район Донецкой области). В последнее время они общались редко, а своей семьи у Пермякова нет, отметила она.
Еще в подростковом возрасте Александра судили за хулиганство и разбой. При этом сестра описала его так: «Вспыльчивый, но не злой».
По словам женщины, ее брат раньше «поддерживал Донбасс» и служил в ополчении ДНР с 2015 года. Российский паспорт Пермяков получил в 2023 году, а родственникам говорил, что работает на стройке в Москве.
Состояние Захара Прилепина
6 мая Прилепина ввели в медикаментозный сон «для того, чтобы быстрее восстанавливался» после операции. 7 мая писателя вывели из этого состояния. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Прилепина, он находится в сознании и «чувствует себя хорошо».
«В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — сказала пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Эту информацию подтвердил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Телеканал РЕН сообщал, что у писателя выявлены тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные ушибы и переломы.