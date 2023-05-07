«Раньше поддерживал Донбасс». Кто заложил мину под автомобиль Прилепина

Писателя Захара Прилепина, на которого ранее было совершено покушение, вывели из медикаментозного сна. Он «чувствует себя хорошо», сообщила его пресс-служба. Ранее полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению. Он признался, что заложил две противотанковые мины на пути следования автомобиля Прилепина и привел взрывчатку в действие дистанционно. Он попытался скрыться в лесу, но на выходе из чащи его задержали. Подробности расследования — в материале «Газеты.Ru».

Утром 6 мая автомобиль Audi Q7 писателя и политика Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области. Прилепин получил серьезные ранения ног, а его водитель погиб на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Через несколько часов после взрыва МВД сообщило о задержании подозреваемого. Им оказался 29-летний уроженец Украины Александр Пермяков, который ранее был судим.

На допросе он заявил, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы. По данным Telegram-канала «112», мужчина признался, что сбывал одной из спецслужб информацию в обмен на деньги.

«Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд», — сказал задержанный.

Мужчина утверждал, что приехал в Россию в 2022 году «с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина».

«Способ убийства — дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами. Сожалею о содеянном», — сказал он в ходе допроса.

Служба безопасности Украины не стала ни подтверждать, ни опровергать свою причастность к подрыву автомобиля Прилепина.

Орудие убийства

Telegram-канал Baza отмечает, что автомобиль подорвали с помощью противотанковых мин с наложенным зарядом пластида. Пермяков утверждал, что все это он готовил сам, но следователи сомневаются в его словах, пишет Baza.

Следствие провело обыски по нескольким адресам, где мог жить Пермяков и его возможные подельники. В частности, обыски прошли в Солнечногорском районе Московской области, а также в селе Беломестное Белгородской области.

«112» сообщает, что подозреваемый следил за писателем несколько дней, после чего закопал противотанковые мины на пути к его дому. На одну из мин в итоге наехал Audi Q7. В свою очередь СК сообщает, что Пермяков заложил на пути следования автомобиля взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

«После этого скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте», — заявили в СК.

«Ловил куропаток», вызвал подозрение

Сотрудники полиции остановили Пермякова на выезде из деревни Козлово, так как он вызвал у них подозрение.

«Сначала данный человек нам говорил, что он на пруду данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было, и куропаток там тоже не было»,

— рассказал представитель ОМВД России по городскому округу Семеновский Дмитрий Воеводин.

По словам старшего участкового уполномоченного Александра Соколова, при себе у задержанного было два паспорта: украинский и российский. В ходе беседы с полицией он сознался, и его доставили в отделение.

У подозреваемого взяли смывы с рук и одежды для проведения судебных экспертиз. Следствие также устанавливает, кто еще может быть причастен к подрыву автомобиля. По данным источников издания «Коммерсантъ», правоохранители задержали еще одного человека, который мог быть причастен к покушению.

«Вспыльчивый, но не злой»

Сестра подозреваемого Ирина рассказала телеканалу RT о своем младшем брате. По ее словам, она вместе с Пермяковым училась в школе-интернате в Дружковке (Краматорский район Донецкой области). В последнее время они общались редко, а своей семьи у Пермякова нет, отметила она.

Еще в подростковом возрасте Александра судили за хулиганство и разбой. При этом сестра описала его так: «Вспыльчивый, но не злой».

По словам женщины, ее брат раньше «поддерживал Донбасс» и служил в ополчении ДНР с 2015 года. Российский паспорт Пермяков получил в 2023 году, а родственникам говорил, что работает на стройке в Москве.

Состояние Захара Прилепина

6 мая Прилепина ввели в медикаментозный сон «для того, чтобы быстрее восстанавливался» после операции. 7 мая писателя вывели из этого состояния. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Прилепина, он находится в сознании и «чувствует себя хорошо».

«В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — сказала пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

Эту информацию подтвердил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Телеканал РЕН сообщал, что у писателя выявлены тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные ушибы и переломы.