Военная операция на Украине. День 381-й

Российские подразделения форсировали реку Бахмутовку и ведут бой в центре Бахмута, сообщает телеканал RT.
Боевая работа расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» в зоне военной спецоперации.
Министерство обороны США в понедельник представит запросы на закупку и финансирование разработки новых вооружений на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024-го) на общую сумму более $300 млрд, сообщило агентство Bloomberg — ТАСС.
По данным издания, из запрошенных на пополнение и увеличение запасов вооружений $170 млрд часть средств пойдет на производство техники и боеприпасов взамен переданных Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против нескольких российских букмекерских контор — ТАСС.
Украинские военные за минувшие сутки 34 раза обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив по ним 180 снарядов — ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев опасается роста поддержки украинцами мирных переговоров с Москвой — ТАСС.
ВСУ перебрасывают в район Бахмута подразделения с запорожского направления, однако численность украинской группировки на нем по-прежнему остается довольно внушительной, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ЕС и США продолжат оказание военной и финансовой поддержки Украины столько, сколько будет необходимо, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — ТАСС
Киев перебросил под Кременную в Донбассе около 100 неподготовленных мобилизованных, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Новая российская авиационная ракета Р-37М класса «воздух-воздух» показала наиболее высокую боевую эффективность в рамках спецоперации — ее вероятность поражения целей составляет почти единицу — то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты, рассказал РИА Новости информированный источник.
Украинские военнослужащие в Бахмуте (российское название Артемовск) в нарушение международных конвенций перевозят боеприпасы и военнослужащих на медицинском транспорте под знаком красного креста, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал фото, на котором показал натовскую трофейную зенитную систему Stinger и украинский ПЗРК «Игла», подписав, что данные «подарки» будут возвращены «натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности».
Наемник из Франции погиб на Украине, его тело доставят на родину в ближайшие дни, сообщает газета Figaro — РИА Новости.
«Этот молодой человек, состоявший в Интернациональном легионе Украины, был убит в Донбассе. Его тело должно быть возвращено в ближайшие дни», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 22-летний Андреас погиб 16 февраля.