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Политика

Военная операция на Украине. День 381-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 381-й день

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Александр Река/ТАСС
Газета Figaro сообщила, что на Украине погиб 22-летний наемник из Франции, его тело доставят на родину в ближайшие дни. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают в район Бахмута подразделения с запорожского направления, однако численность украинской группировки на нем по-прежнему остается внушительной. Согласно его данным, в Киеве опасаются роста поддержки украинцами мирных переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против нескольких российских букмекерских контор. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:36

Российские подразделения форсировали реку Бахмутовку и ведут бой в центре Бахмута, сообщает телеканал RT.

08:34

Боевая работа расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» в зоне военной спецоперации.

08:32

Министерство обороны США в понедельник представит запросы на закупку и финансирование разработки новых вооружений на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024-го) на общую сумму более $300 млрд, сообщило агентство Bloomberg — ТАСС.

По данным издания, из запрошенных на пополнение и увеличение запасов вооружений $170 млрд часть средств пойдет на производство техники и боеприпасов взамен переданных Украине.

08:30

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против нескольких российских букмекерских контор — ТАСС.

08:28

Украинские военные за минувшие сутки 34 раза обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив по ним 180 снарядов — ТАСС.

08:26

США и ЕС заявили о планах добиваться интеграции Украины в энергорынок Европы — ТАСС.

08:24

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев опасается роста поддержки украинцами мирных переговоров с Москвой — ТАСС.

08:22

Минобороны России: «Расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил объекты ВСУ в зоне спецоперации».

08:20

Работа расчетов «кочующих минометов» с мобилизованными в ходе военной спецоперации.

08:18

ВСУ перебрасывают в район Бахмута подразделения с запорожского направления, однако численность украинской группировки на нем по-прежнему остается довольно внушительной, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

08:16

ЕС и США продолжат оказание военной и финансовой поддержки Украины столько, сколько будет необходимо, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — ТАСС

08:14

Киев перебросил под Кременную в Донбассе около 100 неподготовленных мобилизованных, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

08:12

Новая российская авиационная ракета Р-37М класса «воздух-воздух» показала наиболее высокую боевую эффективность в рамках спецоперации — ее вероятность поражения целей составляет почти единицу — то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты, рассказал РИА Новости информированный источник.

08:10

Украинские военнослужащие в Бахмуте (российское название Артемовск) в нарушение международных конвенций перевозят боеприпасы и военнослужащих на медицинском транспорте под знаком красного креста, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

08:08

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал фото, на котором показал натовскую трофейную зенитную систему Stinger и украинский ПЗРК «Игла», подписав, что данные «подарки» будут возвращены «натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности».

08:06

Наемник из Франции погиб на Украине, его тело доставят на родину в ближайшие дни, сообщает газета Figaro — РИА Новости.

«Этот молодой человек, состоявший в Интернациональном легионе Украины, был убит в Донбассе. Его тело должно быть возвращено в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 22-летний Андреас погиб 16 февраля.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 381-й день военной спецоперации на Украине. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом боевых действий и связанных с ними событиях в России и мире.

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