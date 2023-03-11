Военная операция на Украине. День 381-й

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Министерство обороны США в понедельник представит запросы на закупку и финансирование разработки новых вооружений на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024-го) на общую сумму более $300 млрд, сообщило агентство Bloomberg — ТАСС.

По данным издания, из запрошенных на пополнение и увеличение запасов вооружений $170 млрд часть средств пойдет на производство техники и боеприпасов взамен переданных Украине.