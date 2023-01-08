Военная операция на Украине. День 319-й

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что женщины на данном этапе мобилизации не подлежат.

«На сегодня нет мобилизации женщин, — сказала она. — Единственная специальность, подлежащая мобилизации, — это медицинская, но по ней до 2026 года [для женщин] нет обязательной постановки на учет».

Она добавила, что по всем другим специальностям служба для женщин является только добровольной, и «около 5 тысяч украинок, которые находятся на переднем крае, находятся там по собственному желанию».