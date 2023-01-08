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Политика

Военная операция на Украине. День 319-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 319-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии заявил, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять Киеву танки Leopard. В Краматорске и Константиновке, находящихся под контролем Украины, от взрывов пострадали промышленные объекты. Местные власти сообщили, что было нанесено «семь ракетных ударов по Краматорску и два — по Константиновке». Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:35

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что женщины на данном этапе мобилизации не подлежат.

«На сегодня нет мобилизации женщин, — сказала она. — Единственная специальность, подлежащая мобилизации, — это медицинская, но по ней до 2026 года [для женщин] нет обязательной постановки на учет».

Она добавила, что по всем другим специальностям служба для женщин является только добровольной, и «около 5 тысяч украинок, которые находятся на переднем крае, находятся там по собственному желанию».

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Военнослужащий ВСУ в городе Авдеевка в Донецкой области, 2022 год

Gleb Garanich/Reuters
8:28

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что за последние два дня ВСУ не обстреливали населенные пункты ЛНР.

«7 января 2023 года представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано», — сказал он.

8:21

8:13

В Краматорске и Константиновке взрывами повреждены промышленные объекты.

Как пишет ТАСС, об этом заявил глава военной администрации подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко. По его словам, было нанесено «семь ракетных ударов по Краматорску и два — по Константиновке». В Краматорске пострадали здание промышленного объекта и гаражи, в Константиновке «удар пришелся на промышленную зону».

8:08

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную помощь Украине «рабочей схемой по отмыванию денег».

«Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства, и до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

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Пресс-служба главы Чеченской Республики/РИА «Новости»
8:06

Воздушную тревогу объявили ночью в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

8:04

Сопредседатель правящей партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard.

«Ни одна страна сейчас не поставляет [Киеву] такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну», — заявил Клингбайль.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 319-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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