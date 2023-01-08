Военная операция на Украине. День 319-й

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что женщины на данном этапе мобилизации не подлежат.
«На сегодня нет мобилизации женщин, — сказала она. — Единственная специальность, подлежащая мобилизации, — это медицинская, но по ней до 2026 года [для женщин] нет обязательной постановки на учет».
Она добавила, что по всем другим специальностям служба для женщин является только добровольной, и «около 5 тысяч украинок, которые находятся на переднем крае, находятся там по собственному желанию».
Военнослужащий ВСУ в городе Авдеевка в Донецкой области, 2022 годGleb Garanich/Reuters
Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что за последние два дня ВСУ не обстреливали населенные пункты ЛНР.
«7 января 2023 года представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано», — сказал он.
В Краматорске и Константиновке взрывами повреждены промышленные объекты.
Как пишет ТАСС, об этом заявил глава военной администрации подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко. По его словам, было нанесено «семь ракетных ударов по Краматорску и два — по Константиновке». В Краматорске пострадали здание промышленного объекта и гаражи, в Константиновке «удар пришелся на промышленную зону».
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную помощь Украине «рабочей схемой по отмыванию денег».
«Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства, и до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Воздушную тревогу объявили ночью в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Сопредседатель правящей партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard.
«Ни одна страна сейчас не поставляет [Киеву] такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну», — заявил Клингбайль.