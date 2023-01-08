«У нас есть готовая нести бремя войны Украина». В США объяснили продолжение помощи Киеву

Президент Владимир Путин не допустит поражения на Украине, а четыре присоединенных региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — останутся в составе России. Такое мнение выразили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в совместной колонке для The Washington Post.
«Для Путина поражение — не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России . Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления», — пишут Райс и Гейтс.
По их мнению, новые регионы российские власти будут использовать для установления контроля над всем остальным украинским побережьем Черного моря и дальнейшего продвижения на Запад.
Райс и Гейтс (они занимали свои должности в 2005-2009 и 2006-2011 годах соответственно) отмечают, что «неоднократно имели дело» с Путиным, поэтому уверены в его приверженности взять под контроль всю территорию Украины или, если это не удастся, лишить ее государственной жизнеспособности.
«Он считает, что его историческая миссия — восстановить Российскую империю, и, как много лет назад заметил [советник по нацбезопасности 39-го президента США Джимми Картера] Збигнев Бжезинский, не может быть Российской империи без Украины», — утверждают Райс и Гейтс.
Бывшие сотрудники американского правительства считают, что российский президент уверен: время на его стороне, а поддержка Киева со стороны США и Европы в какой-то момент «расколется». При этом Райс и Гейтс отметили, что вооруженный конфликт на Украине негативно отразится на населении России.
Экс-госсекретарь и бывший министр обороны в то же время констатируют: экономика Украины находится в упадке, ее инфраструктура частично разрушена, немалая часть населения покинула страну, а значительная доля сельскохозяйственных и промышленных мощностей контролируются Москвой. Поэтому сейчас и экономика, и военный потенциал Киева целиком зависит от помощи со стороны западных стран.
«При отсутствии успешных военных действий против российских войск давление Запада на Украину с целью переговоров о прекращении огня будет усиливаться. В нынешних обстоятельствах любое мирное соглашение даст российской стороне сильную позицию для возобновления вторжения, когда они будут готовы. Это неприемлемо», — говорится в публикации.
Чтобы избежать мирных переговоров на российских условиях Райс и Гейтс предлагают нынешним американским властям срочно нарастить военную помощь Киеву — прежде всего, речь идет о высокомобильной бронетехнике. Недавнее решение о поставках на Украину БМП M2 Bradley авторы колонки считают запоздалым.
«Поскольку существуют серьезные логистические проблемы, связанные с отправкой американских танков Abrams, Германия и другие союзники должны удовлетворить эту потребность. Члены НАТО также должны предоставить украинцам ракеты большей дальности, современные беспилотники, значительные запасы боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), дополнительные средства разведки и наблюдения и другое оборудование. Эти поставки необходимы в течение недель, а не месяцев», — пишут Райс и Гейтс.
Бывшие министры также обратились к противникам оказания масштабной военной и финансовой помощи Украине. По мнению Райс и Гейтс, именно военная спецоперация стала причиной экономического спада и инфляции в США. И пока украинцы готовы воевать за благополучие американцев — их надо в этом поддерживать. «У нас есть решительный партнер на Украине, который готов нести бремя войны, чтобы нам не пришлось делать это самим в будущем», — резюмируют Райс и Гейтс.
После выхода колонки в The Washington Post на нее отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он назвал банальными заявления Райс о зависимости Киева от Вашингтона.
«Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что военный потенциал и экономика Украины почти полностью зависят от США. А что, для кого-то это тайна? Прямо Америку открыла. Это же очевидно всему миру. Украина даже не саттелит США, ее статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна. Да, Райс не Генри Киссинджер и не Пэтрик Бьюкенен, свежие мысли не генерирует. Банальности — да», — написал член Совфеда.