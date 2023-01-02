Военная операция на Украине. День 313-й

Объекты энергоинфраструктуры Киева получили повреждения из-за ночных ударов, сообщил мэр города Виталий Кличко, введены аварийные отключения света.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине.
«Мы должны быть готовы к долгому пути», — передает его словам ТАСС. По его мнению, РФ не намерена отказываться от своих целей на Украине. Столтенберг считает, что мобилизация в России говорит о возможной попытке нового наступления российских войск.
Столтенберг также заявил, что условия договора об урегулировании конфликта будут зависеть от ситуации на поле боя. «Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», — добавил чиновник.
Он также выразил мнение, что необходимо продолжать военную помощь Украине, чтобы «РФ увидела, что это сильное независимое государство».
Глава Североатлантического альянса Йенс СтолтенбергYves Herman/Reuters
Вооруженные силы Украины дважды в понедельник ночью открыли огонь по территории ДНР — по Кировскому району Донецка выпущено пять снарядов, по Калининскому району Горловки - шесть снарядов аналогичного калибра.
Также 1 января ВСУ трижды обстреляли ЛНР, выпустив 10 ракет из РСЗО HIMARS.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве в Мелитополе.
Ночью воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС. В ночь с 1 на 2 января сирены оповещения о воздушных ударах зазвучали также в Киеве, в Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.