Военная операция на Украине. День 313-й

8:20

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине.

«Мы должны быть готовы к долгому пути», — передает его словам ТАСС. По его мнению, РФ не намерена отказываться от своих целей на Украине. Столтенберг считает, что мобилизация в России говорит о возможной попытке нового наступления российских войск.

Столтенберг также заявил, что условия договора об урегулировании конфликта будут зависеть от ситуации на поле боя. «Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», — добавил чиновник.

Он также выразил мнение, что необходимо продолжать военную помощь Украине, чтобы «РФ увидела, что это сильное независимое государство».