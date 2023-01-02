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Политика

Военная операция на Украине. День 313-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — день 313

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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на левом берегу Днепра

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на левом берегу Днепра

Андрей Рубцов/ТАСС
ВСУ продолжают обстреливать территорию ДНР и ЛНР, в том числе из HIMARS. Украинский беспилотник совершил атаку на энергообъект в Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз. Взрывы раздались в Киеве и Киевской области, в других регионах Украины ночью объявляли воздушную тревогу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные государства готовиться к долгой войне. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:46

Объекты энергоинфраструктуры Киева получили повреждения из-за ночных ударов, сообщил мэр города Виталий Кличко, введены аварийные отключения света.

8:35

8:20

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине.

«Мы должны быть готовы к долгому пути», — передает его словам ТАСС. По его мнению, РФ не намерена отказываться от своих целей на Украине. Столтенберг считает, что мобилизация в России говорит о возможной попытке нового наступления российских войск. 

Столтенберг также заявил, что условия договора об урегулировании конфликта будут зависеть от ситуации на поле боя. «Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», — добавил чиновник.

Он также выразил мнение, что необходимо продолжать военную помощь Украине, чтобы «РФ увидела, что это сильное независимое государство».

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Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

Yves Herman/Reuters
8:16

Вооруженные силы Украины дважды в понедельник ночью открыли огонь по территории ДНР — по Кировскому району Донецка выпущено пять снарядов, по Калининскому району Горловки - шесть снарядов аналогичного калибра. 

Также 1 января ВСУ трижды обстреляли ЛНР, выпустив 10 ракет из РСЗО HIMARS. 

8:10

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве в Мелитополе.

8:07

Украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Днепре, Запорожье.

8:05

Ночью воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС. В ночь с 1 на 2 января сирены оповещения о воздушных ударах зазвучали также в Киеве, в Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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