Политика

Военная операция РФ на Украине. День 239-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 239-й день

close
100%
Танк Т-72 в ходе практических стрельб, проводимых в рамках интенсивного курса обучения военнослужащих, призванных из запаса при проведении частичной мобилизации, на участке полигона «Красный Яр» в Забайкальском крае

Танк Т-72 в ходе практических стрельб, проводимых в рамках интенсивного курса обучения военнослужащих, призванных из запаса при проведении частичной мобилизации, на участке полигона «Красный Яр» в Забайкальском крае

Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Власти Днепропетровской области подтвердили ночной удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Красноярский губернатор Александр Усс назвал политическими обвинения США в адрес его сына Артема, которого накануне задержали в Италии. В США заявили, что готовы вводить санкции для недопущения передачи Ираном вооружений в РФ. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал дезинформацией обвинения Ирана в экспорте беспилотников в Россию. В ДНР сообщили о повреждении администрации Ворошиловского района Донецка из-за обстрела. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:49

8:38

Украинский пленных рассказывает о нарушениях Минских соглашений в ходе конфликта на юго-востоке Украины.

8:16

Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

8:12

Власти Киевской области призвали жителей максимально ограничить потребление электричества с 7 утра до 23 вечера, предлагается отключать холодильники, сообщает издание «Страна.ua».

8:09

8:05

Губернатор Красноярского края Александр Усс полагает, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден».

8:03

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка.

8:01

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию представляют собой дезинформацию.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 239-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Сколько будет россиян и американцев к концу века: прогноз директора института РАН
Глава ЦЭМИ РАН назвал единственный сценарий, при котором население РФ вырастет к концу века
Анастасия Миронова
Когда читатель плюет в круги на воде
О закрытии литературных премий и важности отбора лучших
Интервью с режиссером Евгением Григорьевым — о сериале «Дедлайн», эйджизме и российском стриминге
Режиссер Евгений Григорьев рассказал о работе с Юрой Борисовым и Павлом Деревянко
Власти регионов Украины призывают граждан к тотальной экономии электроэнергии
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждениях критической инфраструктуры
Красноярский губернатор Усс назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну
Global Times: европейцы начали осознавать, что стали жертвами глобальной стратегии США
Новости и материалы
Geely начала продажи в Китае модели Geometry G6
Ведущий Fox News уличил администрацию Байдена в цензуре из-за запрета книги Дугина на Amazon
Психолог Лобанова объяснила, почему люди много едят во время стресса
Джуди Денч назвала «жестоко несправедливым» изображение королевской семьи в сериале «Корона»
Отец Агаларова рассказал, жалеет ли лучший бомбардир РПЛ о переходе в «Ахмат»
Bild: неизвестные подожгли на севере Германии приют для беженцев с Украины
Российские банки заявили о росте переводов за рубеж после начала мобилизации
Звезда «Друзей» Мэттью Перри признался, что едва не умер и пробыл в коме несколько недель
Две фуры столкнулись в Новосибирской области, погибли два человека
В МИД Казахстана заявили, что внесение Токаева в базу «Миротворца» не отражает позицию Киева
50 Cent заявил, что Эминему уделено недостаточно внимания за его вклад в хип-хоп
Дональд Трамп-младший высмеял умение Зеленского просить деньги у Запада
Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию за полгода на 258,6%
Билялетдинов о брани Федотова в адрес Абаскаля: слово не воробей, вылетит — не поймаешь
В Воронеже восьмилетняя девочка подавилась едой и умерла
Попавший в плен украинский разведчик рассказал о мощном укреплении Марьинки
Китайский телескоп обнаружил крупнейшее газообразное облако во Вселенной
Бывшая жена и директор Пьера Нарцисса подали заявление в прокуратуру на его любовницу
Все новости
На грани нервного срыва: как перестать ругаться с ребенком
Психолог Суркова: справляться с раздражением на ребенка поможет техника свободного письма
«Пришла домой, а там любовница»: 5 известных женщин, которые уличили своих мужчин в измене
Юлианна Караулова и еще четыре знаменитости, раскрывшие измену партнера
«Дипломатическое решение конфликта». Эрдоган уговаривает Зеленского пойти на переговоры
Эрдоган призвал урегулировать конфликт на Украине с помощью переговоров
«Ребята рейдят. Вот и все»: на борцов с «обочечниками» завели дело за драку
Активист-«антиобочечник» рассказал о потасовке с нарушителем ПДД, из-за которой завели дело
«Многодетных отцов отозвали из воинских частей и вернули семьям»
Володин: отцы с тремя и более детьми освобождены от частичной мобилизации
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах РФ
«Красивый, плохой, злой». Заку Эфрону — 35
«Корсаж» — хулиганская драма о Елизавете Баварской, забравшая актерский приз в Каннах
Рецензия на каннский хит «Корсаж»
«По ряду оперативных соображений». Киев не получит израильского оружия
Израиль отказал Украине в поставках оружия
«Город превращается в крепость». Россия готовится к битве за Херсон
Стремоусов заявил, что российские военные отразили все атаки ВСУ в Херсонской области
«Цель — захват Запорожской АЭС». Что известно о новых ударах по Энергодару
Рогов рассказал о новой попытке высадки десанта ВСУ в Энергодаре для захвата ЗАЭС
Послу Украины в Казахстане не простили слова об убийстве русских
Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Врублевского, призывавшего «убивать русских»
«Пусть ваш урод не ходит на нашу площадку»: в чем причина агрессии по отношению к особенным детям
Психолог Просветова призвала не выделять детей с особенностями развития
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть