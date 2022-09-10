Военная операция РФ на Украине. День 199-й

8:35

Нет такого механизма, чтобы отобрать у России право вето в Совбезе ООН. Об этом в эфире «Россия 1» заявил заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Я даже не могу себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают».