Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В ФАДН призвали чиновников из регионов съездить в Донбасс для большей... 08:59
Курский губернатор сообщил о проведении розыскных мероприятий в Суджанском... 08:57
Cell Metabolism: плотный ужин не мешает похудению, но плотный завтрак — помогает 08:56
Anadolu: из портов Украины вывезено порядка 2,5 млн тонн зерна 08:56
В сети появились изображения упрощенного УАЗ «Патриот» 08:53
В Челябинской области сын полицейского помог найти пропавшего мальчика 08:52
Нобоа назвал поле домашнего стадиона «Сочи» худшим в РПЛ 08:50
В Красноярске задержали двух человек, выдавших наркотики за прах собаки 08:47
ВКС РФ ликвидировали лидера незаконного формирования «Катиба Таухид... 08:44
Испанская лига пожалуется в УЕФА на англичан за слишком большие траты... 08:39
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 199-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 199-й день

close
100%
Виктор Антонюк/РИА «Новости»
В администрации Запорожской области заявили, что Киев специально пытается создать проблемы с использованием ЗАЭС, чтобы росла нагрузка на реактор и изнашивалась турбина. ООН призывает эвакуировать людей с инвалидностью из зоны боевых действий на Украине. В Чехии считают, что Венгрия близка к выходу из ЕС — из-за сближения с Россией. Американский президент Джо Байден предложил ввести в 2023 финансовом году (начинается 1 октября 2022 года) квоту на 125 тыс. беженцев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:38

ООН призывает власти Украины и России вывезти всех людей с инвалидностью из зоны боевых действий на безопасную территорию.

«Комитет [по правам людей с инвалидностью] был серьезно обеспокоен сообщениями о том, что люди с инвалидностью оказались в ловушке в зонах конфликта и что эвакуация учреждений в зонах конфликта не была приоритетной задачей», — говорится в докладе международной организации.

Процесс, как считают в ООН, должен контролироваться независимыми сторонами.

8:35

Нет такого механизма, чтобы отобрать у России право вето в Совбезе ООН. Об этом в эфире «Россия 1» заявил заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Я даже не могу себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают».

close
100%

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

Global Look Press
8:29

Белый дом направил Конгрессу доклад, в котором рекомендует установить квоту в 125 тыс. беженцев в 2023 финансовом году (начинается 1 октября 2022 года) — ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Такое решение администрация американского президента Джо Байдена приняла, «чтобы удовлетворить растущие потребности, порожденные гуманитарными кризисами по всему миру».

Байден увеличил квоту приема беженцев с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. человек еще в 2022 году.

8:21

Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б», которые бьют по опорным пунктам ВСУ в ходе спецоперации на Украине:

8:16

В Чехии считают, что Венгрия близка к выходу из ЕС из-за своей позиции по отношению к России.

«Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю какой-то пропасти, и теперь ей предстоит решить, вернуться ли назад или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я не хочу спекулировать», — заявил министр по европейским делам Микулаш Бек.

Под «прыжком» глава ведомства подразумевает возможный выход страны из союза европейских стран.

8:10

Ожидается, что в начале октября будет окончена прокладка газопровода с территории ДНР в Запорожскую область — ТАСС.

«Идет прокладка газопровода [с территории ДНР в Запорожскую область]. Нам обещают, что до начала отопительного сезона [в Запорожской области] непосредственно газоснабжение будет восстановлено. Если оно будет восстановлено, то проблема отопительного сезона решена», — заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее чиновник заявлял, что строительство газопровода будет закончено в сентябре.

8:02

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за спецоперацией России на Украине. Сегодня 199-й день.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Завтра будет хуже». США пригрозили новыми санкциями для тех, кто поддерживает политику Кремля
Госдеп пообещал новые санкции против россиян, поддерживающих позицию властей РФ
«Хотела сделать из дочери вундеркинда и лишила ее детства»: истории об ошибках родителей
Шестеро родителей поделились примерами ошибок в воспитании, которые совершили по неопытности
Карл III впервые обратился к нации как король Великобритании. Главное из выступления
Король Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским
Минфин США: запрет на морские перевозки российской нефти начнет действовать с 5 декабря
Politico: КНДР автоматически запустит ядерные ракеты в случае убийства Ким Чен Ына
Президент Байден продлил введенный в США после терактов 11 сентября режим ЧП
В Красноярске задержали двух человек, выдавших наркотики за прах собаки
Новости и материалы
В ФАДН призвали чиновников из регионов съездить в Донбасс для большей эмпатии
Курский губернатор сообщил о проведении розыскных мероприятий в Суджанском районе
Cell Metabolism: плотный ужин не мешает похудению, но плотный завтрак — помогает
Anadolu: из портов Украины вывезено порядка 2,5 млн тонн зерна
В сети появились изображения упрощенного УАЗ «Патриот»
В Челябинской области сын полицейского помог найти пропавшего мальчика
Нобоа назвал поле домашнего стадиона «Сочи» худшим в РПЛ
ВКС РФ ликвидировали лидера незаконного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» в Сирии
Испанская лига пожалуется в УЕФА на англичан за слишком большие траты на трансферы
Bloomberg: СПГ из России помогает Китаю хорошо заработать на отсутствии газа в ЕС
Илон Маск нашел новую причину для отказа от покупки Twitter
Эксперт сообщил о возможной блокировке популярного мессенджера в России
Лукашенко поручил заключить договоренности с Россией в сфере налогообложения и перевозок
Украинский футболист призвал боснийцев отказаться от матча со сборной России
Названы привычки, портящие зрение
Телефонные мошенники выманивают данные для расследований преступлений сотрудников ЦБ
В Нижневартовске девочка устроила живую «карусель» из котов, раскручивая их в воздухе
Ember: ЕС произвел рекордное количество солнечной энергии за четыре месяца
Все новости
Смотря кто закончит бой: в НАТО назвали два варианта развития спецоперации
Генсек НАТО Столтенберг заявил о размещении новых сил альянса на границе с Россией
«Ради этого и буду теперь жить»: отец убитой под Ростовом семиклассницы хочет отомстить убийце
В Ростовской области пропавшую 14-летнюю девочку нашли убитой на окраине села
«Своя квартира в Москве еще не дает уроженцам Саратова права называться москвичами»
Домохозяйка из Москвы – о квартирном вопросе и столичном снобизме
«Надеюсь получить скидку». Эрдоган обсудил с Путиным цены на газ для Турции
Президент Турции Эрдоган надеется получить скидку на российский газ после разговора с Путиным
Стягивание «Ураганов» и жестокие бои: как ВС России удерживают линию обороны под Харьковом
Глава Харьковской области заявил, что союзные силы пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи
Северная Корея официально вошла в «Ядерный клуб». Какие ракеты и бомбы у нее есть
КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне
Ягуар, санитарный автомобиль и Range Rover. На чем любила ездить Елизавета II
Учился в «аду», разбил сердце Диане. Чем прославился будущий король Великобритании Карл III
Что известно о новом короле Великобритании
10 шагов. Как Карл III хочет изменить экономику Британии
Британист Еремина назвала отречение Карла III от престола в пользу сына Уильяма «неизбежным»
«Не хотим давать эту привилегию русским». В ЕС предложили аннулировать уже выданные визы
Совет ЕС утвердил остановку облегченного визового режима с Россией, под угрозой и выданные визы
«Ищут слабое место»: ВСУ в третий раз попытались высадить десант вблизи Энергодара
Глава Энергодара сообщил о провале попытки высадки украинского десанта
Как изменятся титулы и роли членов королевской семьи после смерти Елизаветы II
Карл III переедет во дворец, а дети Гарри и Меган получат официальные титулы
Купюры, каски и гимн под замену: во сколько обойдется Лондону смерть Елизаветы II
Sky News оценил прямые затраты на похороны королевы Елизаветы II в £6 млрд
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть