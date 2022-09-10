Военная операция РФ на Украине. День 199-й

ООН призывает власти Украины и России вывезти всех людей с инвалидностью из зоны боевых действий на безопасную территорию.
«Комитет [по правам людей с инвалидностью] был серьезно обеспокоен сообщениями о том, что люди с инвалидностью оказались в ловушке в зонах конфликта и что эвакуация учреждений в зонах конфликта не была приоритетной задачей», — говорится в докладе международной организации.
Процесс, как считают в ООН, должен контролироваться независимыми сторонами.
Нет такого механизма, чтобы отобрать у России право вето в Совбезе ООН. Об этом в эфире «Россия 1» заявил заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Я даже не могу себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают».
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий ПолянскийGlobal Look Press
Белый дом направил Конгрессу доклад, в котором рекомендует установить квоту в 125 тыс. беженцев в 2023 финансовом году (начинается 1 октября 2022 года) — ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.
Такое решение администрация американского президента Джо Байдена приняла, «чтобы удовлетворить растущие потребности, порожденные гуманитарными кризисами по всему миру».
Байден увеличил квоту приема беженцев с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. человек еще в 2022 году.
Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б», которые бьют по опорным пунктам ВСУ в ходе спецоперации на Украине:
В Чехии считают, что Венгрия близка к выходу из ЕС из-за своей позиции по отношению к России.
«Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю какой-то пропасти, и теперь ей предстоит решить, вернуться ли назад или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я не хочу спекулировать», — заявил министр по европейским делам Микулаш Бек.
Под «прыжком» глава ведомства подразумевает возможный выход страны из союза европейских стран.
Ожидается, что в начале октября будет окончена прокладка газопровода с территории ДНР в Запорожскую область — ТАСС.
«Идет прокладка газопровода [с территории ДНР в Запорожскую область]. Нам обещают, что до начала отопительного сезона [в Запорожской области] непосредственно газоснабжение будет восстановлено. Если оно будет восстановлено, то проблема отопительного сезона решена», — заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее чиновник заявлял, что строительство газопровода будет закончено в сентябре.