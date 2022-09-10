«Ракеты С-300 и С-400 работают быстрее, чем ATACMS»

О возможной поставке Киеву ракет ATACMS сообщил американский портал Defence News. Чуть раньше об этом же рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, в чем состоит опасность этих ракет и как ВС РФ могут им противостоять.

Данные о погрузке контейнеров с MGM-140 на самолеты военно-транспортной авиации ВВС США опубликовал портал Defence News. До этого о поставках сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. При этом ни Пентагон, ни Минобороны РФ не подтверждают передачу Украине ракет к HIMARS.

MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System) – баллистическая ракета малой дальности, которая может запускаться как с М142 HIMARS, так и с реактивных систем залпового огня типа М270, которые Украина получила от Великобритании и Германии. ATACMS разработана компанией Lockheed Martin Corporation.

Современные варианты ATACMS имеют дальность стрельбы до 300 км. Таким образом, они могут поражать цели на расстоянии, более чем в три-четыре раза превышающем дальность полета управляемых снарядов, которыми комплектуются украинские М142 и М270.

В настоящее время на оснащении ВС США имеются ракеты ATACMS четырех типов.

Из них только одна (MGM-168A ATACMS Block 4A) оснащена осколочно-фугасной боевой частью. Три других ракеты комплектуются кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами. Их количество зависит от типа и назначения. Так, 560-кг головная часть ракеты MGM-140A несет 950 боевых элементов, тогда как MGM-164A оснащена только 13 единицами общей массой 268 кг.

«Предоставление США системы ATACMS позволит Киеву наносить удары по ключевым узлам тылового и технического обеспечения, другим важным целям, находящимся за пределами нынешних возможностей Украины по нанесению высокоточных ударов. Но существует риск, что предоставление новых возможностей Украине может усилить эскалацию», – отмечает портал Defence News.

При этом портал уточнял, что условием отправки ATACMS якобы стало «обязательство Киева не применять ракеты для ударов по территории Российской Федерации».

Официальные лица ВСУ утверждают, что ракеты ATACMS летят гораздо быстрее российских противоракет зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-300 «Триумф» и С-400 «Фаворит». Поэтому ВС РФ якобы не могут их сбить.

Для «Триумфа» и «Фаворита» ATACMS – это воздушные объекты, характеризуемые, в первую очередь, эффективной отражающей поверхностью (или эффективной поверхностью рассеивания). Как объект поражения и реактивные снаряды HIMARS, и ракеты типа ATACMS для С-300 и С-400 ничего особенного собой не представляют.

Теперь про скорость. Утверждения специалистов от ВСУ о том, что ракета для HIMARS летит быстрее зенитной ракеты, мягко скажем, неверное. Обычный снаряд для этой РСЗО летит со скоростью 700-800 м/сек, ATACMS – в районе 1500 м/сек. Скорость зенитной управляемой ракеты ЗРС С-300 типа 5В55 – почти 2000 м/сек. У С-400 – более 2500 м/сек. Ракеты С-300 и С-400 работают быстрее, чем ATACMS.

При этом дальность работы С-300 и С-400 составляет 250-350 км, что сопоставимо с дальностью ATACMS.

Трудности борьбы зенитных ракетных систем с ракетами HIMARS заключаются совершенно в другом. HIMARS – высокомобильная система, и где в конкретном месте будут развернуты боевые машины временами, сказать (без точных разведданных) достаточно сложно. То есть к разведке вообще и к системе радиолокационной разведки в этом случае выдвигаются самые высокие требования.

Для отражения ударов ATACMS российские ЗРС должны работать в режиме «постоянного дежурства».

Зенитная ракетная система должна быть включена, электропитание должно осуществляться от штатных средств, ЗРС проверена на функционирование, на рабочих местах должен находиться полный боевой расчет, радиолокаторы подсвета и наведения (многофункциональные РЛС С-400) должны быть развернуты в сторону огневых позиций РСЗО HIMARS и работать на излучение, зенитные управляемые ракеты — пройти необходимый цикл подготовки.

Системы должны сменять друг друга. Это означает, что на ключевых направлениях, где есть потенциальный риск атак ATACMS, количество С-300 и С-400 надо наращивать для эффективной и постоянной ротации.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).