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Бизнес

Западные страны запретят морские перевозки российской нефти. С одним условием

В Минфине США назвали сроки и цели введения потолка цен на российскую нефть

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»
В Вашингтоне официально подтвердили намерения Запада ввести потолок цен на нефть из РФ. Предполагается, что эти меры начнут действовать с 5 декабря 2022 года. После этой даты закупать российское сырье можно будет по «предельной цене, установленной коалицией, или по цене ниже таковой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минфин США утверждает, что западные страны планируют добиться ограничения предельных цен на российскую нефть с 5 декабря этого года. Это следует из опубликованных ведомством предварительных решений, призванных привести к установлению потолка цен.

Таким образом официально подтверждена достоверность ранее появившихся в СМИ сведений о стремлении Соединенных Штатов и Евросоюза ограничить цены на нефть из России, отмечает ТАСС.

«В составе коалиции стран, включающих участников G7 и ЕС, США приступят к имплементации политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам сырой нефти, добытой в РФ, а также продуктов ее переработки.

Этот запрет вступит в силу 5 декабря 2022 года применительно к морской транспортировке сырой нефти и 5 февраля 2023 года применительно к морской транспортировке нефтепродуктов», — говорится в документе.

В то же время приобретать указанные энергоресурсы можно будет и после обозначенных дат, но по «предельной цене, установленной коалицией, или по цене ниже таковой», пояснили в американском Минфине.

Среди целей названных мер в ведомстве перечислили «обеспечение надежного объема предложения транспортируемой морем российской нефти на глобальном рынке, ограничение давления, толкающего вверх цены на энергоносители и сокращение доходов РФ от нефти».

Как будет устанавливаться потолок цен

Как полагают в Вашингтоне, потолок цен на нефть из РФ смогут совместно определять страны, которые согласятся войти в коалицию по установлению этих ограничений. При этом окончательное решение будет приниматься консенсусом.

Замминистра финансов США Адевале Адейемо пояснил, что режим потолка цен на нефть из РФ также предполагает ответственность для компаний, скрывающих происхождение и цену закупленной нефти.

Американское эмбарго на закупку российской нефти останется в силе после введения потолка цен на нефть из РФ.

Напомним, о намерении ввести потолок цен на российскую нефть министры финансов G7 заявили 2 сентября, предложив создать «широкую международную коалицию».

Еще в начале минувшего лета Совет ЕС принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Как сообщалось в июне, запрет поставок на сырую нефть отложен на полгода, на нефтепродукты — на восемь месяцев с момента введения рестрикций.

В частичном эмбарго предусмотрены временные исключения для Венгрии, Словакии, Болгарии и Хорватии. Из эмбарго убрали поставки нефти по трубопроводу, предоставив ряд льгот по морским поставкам для отдельных стран и отказавшись от запрета на перевозки нефти из России танкерами под флагами стран ЕС.

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