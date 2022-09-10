«Внезапно открыли огонь». На границе с Украиной ищут «Газель» с диверсантами

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после нападения на военнослужащих Росгвардии в Курской области. Как сообщали СМИ, перестрелка спецназовцев с неизвестными на «Газели» произошла в приграничном с Украиной районе в пятницу. В регионе ищут диверсантов, местных жителей просят быть бдительными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

48-летний российский спецназовец Николай Быков, получивший тяжелые ранения в ходе боя под городом Суджа Курской области, скончался. Об этом в субботу утром, 10 сентября, сообщил Telegram-канал Baza. Позже информацию подтвердил Следственный комитет, глава которого Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии, один из которых умер.

Спецназ прочесывал лес в приграничном с Украиной районе в поисках диверсантов накануне днем и «был обстрелян противником численностью предположительно до четырех человек», говорится в публикации.

«На месте боя, по нашим данным, были обнаружены четыре рюкзака и три коврика. Николай Быков был ранен в бедро и в живот. С сильным внутренним кровотечением и большой потерей крови спецназовца доставили в больницу, где он скончался сегодня утром.

Диверсанты скрылись, их поиски до сих пор продолжаются», — передает Baza.

Внезапный огонь из «Газели»...

О том, что в городе Суджа введен план «Перехват» для розыска «возможных украинских диверсантов, обстрелявших росгвардейцев», вчера сообщил Telegram-канал Mash. Позднее эту информацию официально подтвердили курские власти.

«По нашей информации, все произошло на блокпосту у объездной автодороги — сотрудники попытались остановить подозрительную «Газель», оттуда открыли огонь. Есть раненые, их состояние пока неизвестно. Стрелков ищут», — написал Mash.

...или из укрытия

Baza информировала, что информацию о вооруженных мужчинах изначально передали в Росгвардию и сотрудники ведомства отправились на их поиски. Издание приводит подробности боя:

«Спецназ Росгвардии вчера днем прочесывал лес под Суджей в поисках диверсантов, когда внезапно по бойцам был открыт огонь из укрытия.

Диверсанты, отстреливаясь, ушли в лес, ранив одного из росгвардейцев», — следует из сообщения.

В свою очередь, администрация региона призвала местных жителей соблюдать спокойствие и бдительность, а также подтвердила ранение одного из силовиков. Граждан просят сообщить в полицию информацию о подозрительных лицах.

Суджанский район находится на юго-западе Курской области и граничит на юге с Сумской областью Украины. От станции Суджа до границы с Украиной около 16 км. Именно через газоизмерительную станцию «Суджа» сейчас осуществляется транзит российского газа для Европы.

После начала военной спецоперации России сообщения о диверсиях и артиллерийских обстрелах пропускных и населенных пунктов на границе с Украиной регулярно публикуются в социальных сетях российских чиновников. В Брянской, Курской и Белгородской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма был введен или вводился желтый (повышенный) уровень террористической опасности. Начиная с конца марта был зафиксирован ряд происшествий и взрывов в приграничных регионах РФ. Российские официальные лица заявляли о минометных обстрелах, атаках беспилотников и обстрелах с вертолетов с украинской стороны.